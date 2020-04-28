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Ramazan’da sıvı kaybına karşı "meyve Suyu" tüketin

Ramazan döneminde vücudun hem sıvı hem de enerji kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, iftarda sağlıklı beslenmeye çok daha önem gösterilmesini ve meyve suyu içilmesini öneriyor. Meyve suyunun uzun süren açlık sonrası düşen kan şekerini kısa sürede düzenlediğini ifade eden uzmanlar, iftar yemeklerinde bir bardak meyve suyu tüketimini tavsiye ediyor.

Ramazan’da sıvı kaybına karşı "meyve Suyu" tüketin

Ramazan döneminde vücudun hem sıvı hem de enerji kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, iftarda sağlıklı beslenmeye çok daha önem gösterilmesini ve meyve suyu içilmesini öneriyor. Meyve suyunun uzun süren açlık sonrası düşen kan şekerini kısa sürede düzenlediğini ifade eden uzmanlar, iftar yemeklerinde bir bardak meyve suyu tüketimini tavsiye ediyor.

28 Nisan 2020 Salı 12:16
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Ramazan’da sıvı kaybına karşı "meyve Suyu" tüketin

Ramazan ayıyla birlikte yeniden gündeme gelen sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Sıvı kaybının artacağı, iftarda içilecek birer bardak meyve suyunun bu dengenin korunmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Oruç açarken içilen bir bardak meyve suyunun ise tokluk verebileceğini ve 15 - 16 saatlik bir açlıktan sonra ağır ve ani besin tüketilmesinin yaratacağı mide sorunlarına engel olabileceğini söyleyen İnanç şöyle konuştu: “İftarda orucun meyve suyu ile açılmasının bir başka yararı da Ramazanda sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerinin hafiflemesine yardımcı olmasıdır” dedi.

Son Güncelleme: 28.04.2020 12:21
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