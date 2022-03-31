Ramazan’da sağlıklı öğünler için sofrada süt ve peynir olmalı

Her sofraya peynir

On bir ayın sultanı Ramazan Türkiye’de 02 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla birlikte başlayacak. Bu yıl Ramazan’da oruç tutanlar yaklaşık 14 saat boyunca yemekten uzak kalacak. Uzmanlar havaların serin olmasına karşın çok uzun saatler boyunca aç kalmanın yaratacağı bazı sağlık sorunlarına dikkat çekerek Ramazan’da oruç tutacak kişilere hem dengeli beslenmeyi hem de bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan besinleri tüketmelerini öneriyor. Ramazan’da herkes için 7’den 70’e sağlıklı beslenmenin yolu sofralarda süt ve ürünlerini özellikle her öğünde peyniri bolca tüketmekten geçiyor.

Sahurda ve iftarda mutlaka peynir

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, Ramazan’da oruç tutacakların mutlaka sahura kalkılması ve sahur sofrasının hafif bir kahvaltı öğünü içermesi gerektiğini belirterek, “Aile büyüklerimizden öğrendiğimiz en önemli gelenek sahur sofrası geleneğimizdir. Bu geleneğimiz hepimizin sağlıklı bir şekilde oruç tutmasını sağlayan temel bir alışkanlıktır. Soframızda süt, yoğurt, peynir, yumurtanın yer aldığı oluşan hafif bir kahvaltı yapmamız çok önemli. Ayrıca farklı günlerde çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün olmasında yarar var. Günde ortalama en az 2-2 buçuk litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, evde sıkılmış taze meyve-sebze suları, sade soda tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.

Bağışıklığımızı güçlendirmenin 5 kuralı

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenin ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmanın pandemi döneminde daha da fazla önem kazandığına dikkat çeken Arda Aksaray, “Bağışıklığımızı güçlendirmenin basit 5 kuralı var. Düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, kaliteli uygu uyumak, dengeli beslenmek ve kişisel hijyene dikkat etmek. Sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi için; ‘süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarınızdan eksik etmeyin.” önerisinde bulundu.

Teksüt peynir ailesi

Teksüt, zengin lezzet çeşitlerini Süzme Beyaz, Diyet Beyaz, Kahvaltılık Beyaz ve Tam Yağlı Beyaz peynir ürünleriyle tüketiciye ulaştırıyor. Teksüt peynir ailesi Ramazan ayında her öğünde sağlıklı bir oruç için sofralarda yerini alıyor.