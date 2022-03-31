banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Ramazan’da sağlıklı öğünler için sofrada süt ve peynir olmalı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 02 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk oruç tutulacak. Oruç tutanlar bu yıl yaklaşık 14 saati yemek yemeden geçirecekler. Yaz aylarındaki oruç sürelerine nazaran kısalan bir oruç tutma süresi olsa da uzmanlar Ramazan süresince bağışıklık sisteminin korunmasına dikkat edilmesini öneriyor. Vücuttaki su mineral kaybını gidermek için süt ve süt ürünlerine özellikle peynire her öğünde sofralarda yer verilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Sağlık 31.03.2022, 09:53
Ramazan’da sağlıklı öğünler için sofrada süt ve peynir olmalı

Her sofraya peynir

On bir ayın sultanı Ramazan Türkiye’de 02 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla birlikte başlayacak. Bu yıl Ramazan’da oruç tutanlar yaklaşık 14 saat boyunca yemekten uzak kalacak. Uzmanlar havaların serin olmasına karşın çok uzun saatler boyunca aç kalmanın yaratacağı bazı sağlık sorunlarına dikkat çekerek Ramazan’da oruç tutacak kişilere hem dengeli beslenmeyi hem de bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan besinleri tüketmelerini öneriyor. Ramazan’da herkes için 7’den 70’e sağlıklı beslenmenin yolu sofralarda süt ve ürünlerini özellikle her öğünde peyniri bolca tüketmekten geçiyor.

Sahurda ve iftarda mutlaka peynir

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, Ramazan’da oruç tutacakların mutlaka sahura kalkılması ve sahur sofrasının hafif bir kahvaltı öğünü içermesi gerektiğini belirterek, “Aile büyüklerimizden öğrendiğimiz en önemli gelenek sahur sofrası geleneğimizdir. Bu geleneğimiz hepimizin sağlıklı bir şekilde oruç tutmasını sağlayan temel bir alışkanlıktır. Soframızda süt, yoğurt, peynir, yumurtanın yer aldığı oluşan hafif bir kahvaltı yapmamız çok önemli. Ayrıca farklı günlerde çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün olmasında yarar var. Günde ortalama en az 2-2 buçuk litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, evde sıkılmış taze meyve-sebze suları, sade soda tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.

Bağışıklığımızı güçlendirmenin 5 kuralı

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenin ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmanın pandemi döneminde daha da fazla önem kazandığına dikkat çeken Arda Aksaray, “Bağışıklığımızı güçlendirmenin basit 5 kuralı var. Düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, kaliteli uygu uyumak, dengeli beslenmek ve kişisel hijyene dikkat etmek. Sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi için; ‘süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarınızdan eksik etmeyin.” önerisinde bulundu. 

Teksüt peynir ailesi

Teksüt, zengin lezzet çeşitlerini Süzme Beyaz, Diyet Beyaz, Kahvaltılık Beyaz ve Tam Yağlı Beyaz peynir ürünleriyle tüketiciye ulaştırıyor. Teksüt peynir ailesi Ramazan ayında her öğünde sağlıklı bir oruç için sofralarda yerini alıyor. 

#ramazan #SÜT #peynir #Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı #türkiye
Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19