Ramazan’da iftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli

Susuzlukla baş edebilmek, hatta çok fazla susamamak için oruçluyken enerjiyi tasarruflu harcamanın önemli olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ramazan’da oruç nedeniyle gün içerisinde tüketilemeyen sıvı, iftar ile sahur arasında kalan süreçte mutlaka yerine koyulmalı. İftardan sonra vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamak biraz güç olsa da ortalama 2 litre sıvı tüketmeye özen gösterilmeli. Aşırı miktarlarda çay-kahve tüketmekten de uzak durulmalı. Bu içecekler suyun yerini tutmadıkları gibi vücudun su kaybetmesine de yol açıyor” dedi.

Oruç tutarken ağır egzersizlerden kaçınılmalı

Yapılacak egzersizler sırasında da sıvı kaybı gerçekleşeceğini hatırlatan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ramazan ayında hafif yürüyüşler, yoga, meditasyon gibi egzersizler yapılabilir ancak vücudu gereksiz yere yormamak, ağır egzersiz yapmamak; terlemeye, yani vücudun ekstradan sıvı kaybetmesine yol açabilecek davranışlarda bulunmamak sağlık açısından önem taşıyor” şeklinde konuştu.