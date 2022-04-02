banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Ramazan’da beslenmeye dikkat

Diyetisyen Gamze Söylemez, Ramazan ayında beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek özellikle bağışıklığın düşmemesi için bol koyu yeşil yapraklı sebze tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık 02.04.2022, 13:08
Ramazan’da beslenmeye dikkat

Diyetisyen Gamze Söylemez, Ramazan ayında beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek özellikle bağışıklığın düşmemesi için bol koyu yeşil yapraklı sebze tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan’da uzun süreli açlıklar olduğu için gün içerisinde kan şekerinin çok fazla düşüş gösterebildiğini ifade eden Diyetisyen Gamze Söylemez, “Burada yapılan en önemli hatalardan biri uzun süre açlıktan sonra iftar menüsüne saldırgan olmak. Dikkat edilmesi gerekenlerden biri bir hurma, bir iki tane zeytin ve bir bardak su ile iftarlarını açmaları bireyler. Daha sonra çorbalarını içtikten sonra 5-10 dakika ara vermeleri gerekiyor. İbadet molası veya vücudu dinlendirme süresine geçebilirler. Ardından ana yemek yenmeli ve mutlaka süt ve süt ürünlerinin iftar sofrasında bulunması gerektiğini tavsiye ediyorum ve mevsim sebzelerinin olduğu üzerine çok az zeytinyağının eklendiği salata ile akşam iftarlarını tamamlamaları gerektiğini belirtiyorum” dedi.

“İftarla sahur arasında hareket şart”

İftarla sahur arasında 30-40 dakika egzersiz yapma tavsiyesinde bulunan Dyt. Söylemez, “Çünkü özellikle Ramazan’da sindirim sistemimizde yavaşlama söz konusu oluyor ve kabızlık problemi ile karşılaşabiliyoruz. Bunun için egzersizin önemi çok fazla. Mutlaka düzenli egzersiz yapmalarını öneriyorum. Yine iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre kadar su içilmesi gerekiyor. Su da doğru içilmeli, bir oturuşta çok fazla su içilmemeli. Sahurda daha sağlıklı beslenmek için haşlanmış yumurta, süt ve süt ürünlerinden daha az yağlı ve daha az tuzlu peynirleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sahurda çok fazla zeytin grubuna girmelerini önermiyorum. Daha sağlıklı yağ gruplarından olan fındık, badem, ceviz, kaju bunların çiğ formlarını tercih edebilirler, susama ihtiyacını da biraz azaltır. Yine koyu yeşil yapraklı sebzeler ve ramazan pidesinden ziyade tam tahıllı yada çavdar ekmeklerine yönelebilirler” diye konuştu.

“Çay suyun önüne geçmesin”

Sahurda özellikle sıvı alımının çok önemli olduğunu ifade eden Dyt. Söylemez, “Her zaman çay suyun önüne geçer. Her içtikleri çay kadar su içmelerini tavsiye ediyorum. İftarla sahur arasında düzenli sıvı, düzenli egzersiz ve günlük üç öğün beslenmelerini öneriyorum. Son olarak iftardan 1-2 saat sonra bir ara öğün yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü vücudumuzda biraz vitamin ve mineral kayıpları yaşanabiliyor. Özellikle taze meyve ve sebzelerden kullanabilirler. Taze meyvelerin yanına, 1 çay bardağı kadar süt, ayran, yoğurt grubundan ve yanına da yağlı tohumlar dediğimiz bir kaç tane ceviz, fındık, badem, fıstık grubundan daha yeterli ve dengeli bir ramazan geçirmiş olacaklar” açıklamalarında bulundu.

“Ramazan ayında bağışıklığa dikkat”

Pandemide bağışıklık sisteminin de etkilendiğini kaydeden Dyt. Söylemez, "Özellikle Ramazan ayı geldiğinde besin alımı azaldığı için bağışıklık sisteminde bayağı düşüşler gözlemlenebiliyor. Bir de mevsim geçişleri olduğu için ayrıca gribal ve viral enfeksiyonlarında da artış olduğu gözlemlendi. Bununla alakalı özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeleri öneriyorum. Yani ıspanak olabilir, pazı olabilir, roka, maydanoz, dereotu olabilir. Bu tarz yeşilliklerin üzerine biraz limon sıkılarak tüketildiğinde C vitamini oksidasyonu da artmış olacaktır. Bununla birlikte proteinden zengin beslenmeleri özellikle kuru baklagiller ve beyaz et grubuna yönelmelerini tavsiye ediyorum. Balık, kırmızı et, köfte bu tarz grubun hep biraz daha ızgara formunda tercih edilmesi gerekiyor. Ve en önemli gruplardan biri C vitamini biliyorsunuz. C vitamini daha çok koyuyor, yeşil koyu renkli meyvelerde bulunur. Mesela biraz daha orman meyvelerinden yaban mersini, ahududu tarzı meyveler ya da portakal mandalina grubu ananas yine aynı şekilde çok yüksek oranda C vitamini içerir. Sebzelerden, kahvaltılarda, yemeklerin yanlarında böyle kırmızı kapya biber veya yeşil biberlerden de katabilirler. Bunlar da C vitamini için yüksek olan sebze grubundandır. Ayrıca tahıl grubunda yeterli aldıklarında ve özellikle egzersize önem verdiklerinde yine bağışıklık sistemlerini güçlendirmiş olacaklardır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Sivasspor 31 43
10. Karagümrük 30 43
11. Antalyaspor 30 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 31 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık