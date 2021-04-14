Ramazan’da baş ağrısını önlemenin yolları

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uzun saatler açlık ve susuzluk yaşaması, baş ağrısı olarak kendini gösterebildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, beslenme ve uyku düzeninin sağlanması, bol su içmek ve ilaçların sahur ile iftar saatlerine göre düzenlenmesi baş ağrısı ataklarına karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Baş ağrısının, günlük hayatı olumsuz etkileyen, hayat kalitesini düşüren bir ağrı çeşidi olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Birçok kişi hayatında bu ağrıyı bir veya daha fazla kez deneyimler. Baş ağrısının başladığı yer, sıklığı, süresi ve şiddeti kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte tetikleyici birçok sebebi bulunmaktadır. Tetikleyici faktörlerin bilinmesi teşhiste bizlere yardımcı olduğu gibi, baş ağrısının koruyucu tedavisinde de önemlidir. Bu sebeple beslenme düzeninin değişmesi, açlık, hipoglisemi atakları, sıvı alımının azalması, işlenmiş gıdalar, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı uyku, stres, yüksek ses, parlak ışık ve parfüm gibi fiziksel uyaranlar da büyük etkendir. Oruç tutmakla birlikte beslenme düzeninde değişiklik, uzun süren açlık, susuzluk, kafeinli içecek kullanımının aniden kesilmesi, ramazan ayında baş ağrısının artmasına sebep olmaktadır. Baş ağrıları geniş bir yelpaze altında, başta migren ve gerilim tipi baş ağrısı olmak üzere değişik alt gruplara ayrılmaktadır. Ramazan ayında özellikle migren tipi baş ağrısı olan bireylerde daha sık ve şiddetli ataklar görülebilmektedir. Ayda 1-2 kez atak geçiren bir hasta medikal atak tedavisini sahur vaktine göre ayarlayıp, tedbirli olup, orucunu tutmaya devam edebilir" dedi.

Dr. Duygu Aygün, hafif ve orta şiddette baş ağrısı yasayan kişilerin Ramazan ayını daha rahat geçirmeleri için yapması gerekenler şöyle belirtti:

"İftardan sahura düzenli ve yeterli sıvı alımı olmalıdır. Asitli ve hazır içecekler tercih edilmemelidir. Vücudumuzdaki su oranının azalması tansiyon regülasyon bozukluğuna ve dolayısıyla baş ağrısına sebep olabilir. Tüketeceğiniz besinlerdeki tuz oranının yüksek olması da susuzluğa sebep olacağından dikkatli tüketilmelidir. Daha uzun süreli tok tutacak protein içeriği yüksek, besleyici, sağlıklı ve lifli gıdalar ön planda tercih edilmelidir. Uyku düzenindeki değişiklikte bas ağrılarınızı tetikleyebileceğinden, mümkünse gün içinde kısa süreli karanlık ortamda yapacağınız kısa bir uyku molası bas ağrınıza iyi gelebilir. Dokularınıza daha fazla oksijen gitmesi için yapacağınız nefes egzersizi ve kas gevşetici egzersizleri de, ağrıyı azaltmak adına yapabileceğiniz etkin ve yararlı bir yöntemlerdir. Eğer düzenli kullanılan ilaçlar varsa, iftar ve sahur saatlerine göre ayarlanmalıdır. Daha önceden bir baş ağrısı olmayan veya yaşadığı baş ağrısı önerilen yöntemlere rağmen giderek şiddetlenen ve başka nörolojik şikayetlerin eklendiği durumları olan hastaların bu durumu ciddiye alıp, en kısa sürede nöroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir."