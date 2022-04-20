Ramazan’da ağız kokusuna karşı dil temizliği

Ramazan ayında dil temizliğinin de ağız kokusunu artıran faktörler arasında geldiğine dikkat çeken Diş Hekimi İlhan Çakır, "Dilimizin yüzeyinde biriken gıda artıkları, ağız kokusu oluşumunda büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle iftar ve sahurdan sonra mutlaka en az 3 dakika sürecek şekilde diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve son olarak da dil kazıyıcılarla ya da diş fırçasıyla dilin yüzeyini temizlemek, ağız kokusunu büyük oranda azaltacaktır" dedi.

Ramazan ayında oruç tutanların başlıca sorunlarından birinin ağız kokusu ve bu durumun gerek sağlık gerekse de sosyal hayatta çıkardığı zorluklar olduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Uzm. İlhan Çakır, uyarılarda bulundu.

Dilin yüzeyi mutlaka temizlenmeli

Ramazan ayında dil temizliğinin de ağız kokusunu artıran faktörler arasında geldiğini belirten Diş Hekimi İlhan Çakır, “Dilimizin yüzeyinde biriken gıda artıkları, ağız kokusu oluşumunda büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle iftar ve sahurdan sonra mutlaka en az 3 dakika sürecek şekilde diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve son olarak da dil kazıyıcılarla ya da diş fırçasıyla dilin yüzeyini temizlemek, ağız kokusunu büyük oranda azaltacaktır” diye konuştu.

Dil temizliğine dikkat edilmeli

Tüketilen gıdalar, diş fırçalama sıklığı, kalitesi ve diş ipi kullanımı gibi basit gözüken durumların ağız kokusu oluşumunda büyük rol oynadığını belirten İlhan Çakır, “Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta ise dil temizliğidir. Dilimizin yüzeyinde biriken gıda artıkları, ağız kokusu oluşumunda büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle iftar ve sahurdan sonra mutlaka en az 3 dakika diş fırçalamak, ardından diş ipi kullanmak ve son olarak da dil kazıyıcılar yardımıyla ya da diş fırçasıyla dilin yüzeyini temizlemek, ağız kokusu sorununuzu büyük oranda azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Ramazan’da ağız ve diş sağlığının önemi 2 kat artıyor

Yanlış ve eksik ağız bakımının diş çürüğüne sebep olabileceğini vurgulayan Çakır, “Ramazan ayında günde 16 saat kadar oruçlu olduğumuz için aslında ağzımızın en önemli koruyucu parçalarından biri olan tükürükten belli oranda mahrum kalıyoruz. Gün içinde sıvı alamamamız nedeniyle ağzımızdaki tükürüğün miktarı ve kalitesi de azalıyor. Bu durum ağız florasının bozulmasına ve diş çürüklerine kapı aralıyor. Bu yüzden özellikle bu ayda ağız ve diş sağlığının önemi 2 kat artıyor. Bu problemlerin önüne geçebilmek için iftar ve sahur arasındaki vakitte bol sıvı tüketmeliyiz. Alternatif olarak tükürük akışını artırıcı etkisinden dolayı şekersiz sakız çiğnemenin de faydası olacaktır. Ramazan ayında ağız bakımımıza ne kadar çok dikkat edersek, olabilecek sağlık problemlerinin ve ağız kokusunun da o derece önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.