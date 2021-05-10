Ramazan sonrası beslenme önerileri

Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, vatandaşların Ramazan ayı boyunca uzun süreli bir açlık ve susuzluktan çıktıklarını söyleyerek, "Kesinlikle birden bedenimize ve midemize yüklenmeyelim. Güne hafif bir kahvaltı ile başlayalım. Sarmalardan, böreklerden, tatlılardan bir tık daha uzak duralım. Daha hafif peynir, bol yeşillik şeklinde esmer ekmeklerimizle güzel bir kahvaltı yapalım" dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzm. Dyt. Elanur Yılmaz Akay, Ramazan Bayramı öncesi beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle beraber yiyemedikleri yiyeceklere uzun süreli açlığa bağlı olarak bir özlem duyduğunu belirten Diyetisyen Akay, "Bu özleme bağlı olarak her şeyi yeme istediği artıyor. İlk öncelikle önerim uzun bir açlıktan ve susuzluktan çıktık. Kesinlikle birden bedenimize ve midemize yüklenmeyelim. Güne hafif bir kahvaltı ile başlayalım. Sarmalardan, böreklerden, tatlılardan bir tık daha uzak duralım. Daha hafif peynir, bol yeşillik şeklinde esmer ekmeklerimizle güzel bir kahvaltı yapalım. Daha sonra en büyük sıkıntılardan biri uzun süreli açlığa alışık olduğumuz için bir şey yeme istediğimizin geride kalmasıdır. Burada mutlaka hafif ara öğünler yapalım. Meyvelerimizden destek alabiliriz. Sütten ve ayrandan destek alabiliriz. Çok aşırı şerbetli tatlılara ya da çok fazla yiyeceklere kaçmayalım. Ölçülü ve miktarına sadık kalarak ilerlemek bizim için en mantıklısıdır. Bunun dışında su tüketimi önemlidir. Uzun süre bir susuzluktan çıktık. Susama isteğimiz geride kaldı. O yüzden mutlaka kendimize ölçülü su tüketim koyarak günde 2 buçuk 3 litre su tüketelim" diye konuştu.

"Hareket kısıtlılığımızı en aza indirmek için ev içi hareketlerden destek alabiliriz"

Karantinayla beraber insanlarda hareket kısıtlılığının artığını ifade eden Akay, "Hareket kısıtlılığımızı en aza indirmek için ev içi hareketlerden destek alabiliriz. Koridorlar da dahi olsa küçük yürüyüşler yapalım. Bayramlarda eskiye oranla ziyaretlerin tamamen durması, bayramda tüketimin bir tık daha azalmasında bize artı sağlar. Eskisi gibi ’şuraya gittim, şunu ikram etti, kıramadım yedim’ durumu olmayacak. Evde olduğumuz için de abartıyor olmayacağız. Kendimiz bir şeyler yaparsak miktarında kısıtlı kalacağız. Onun dışında öğlen ve akşam yemeklerine gelecek olursak; hafif yemeklerden, zeytinyağlı sebzelerden, ızgara, buğlama, et, tavuk, balıklardan destek alabiliriz. Yeşilliklerimizi ihmal etmeyelim. Artı öğünlerimizde hamur işlerini bir arada koymayalım. Pilavı da böreği de tatlıyı da aynı anda tüketiyor olmayalım. Onun dışında Ramazan ile birlikte gece daha geç saatlere akşam yemeğimiz kaydı. Normalde 18.00-18.30 arası yediğimiz yemek, oruçlu olmamız nedeniyle 19.00-20.00 arasına kaymaya başladı. Akşam yemeği saatlerimizi daha erkene çekmeye çalışalım. Eski düzenimize dönmeye çalışalım. Daha erken saatlere almamızda fayda var. Bu Ramazan Bayramı’nda bir yerlere gidemiyoruz. Gidilmesini de istemiyoruz. Özellikle bu süreçte bayramlaşmalarımızı evden yapalım. Ziyaretlere mümkün mertebe gitmeyelim. Pandemi kurallarına uyarak sağlıklı bir bayram geçirelim" şeklinde konuştu.