Ramazan'da susuz kalmanızı önleyecek 9 besin

Su, en iyi içecek seçiminizdir. Organlarımızın çoğu sudan oluşur ve besin taşınması, atıkların uzaklaştırılması, sindirimin yapılması, tansiyonun düzenlenmesi ve birçok hayati işlev için su şarttır.

İnsan vücudunun yüzde 65 ila 70'i, sudan oluşur. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, sıcak havalarda vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Ramazan boyunca susuz kalmamak, özellikle havaların ısınmaya başladığı bu günlerde yükselen sıcaklıklar nedeniyle oldukça önemlidir.

Hepimiz gün boyunca nefes alarak, terleyerek ve tuvalete giderek su kaybediyoruz ve bu sıvıları yerine koymamak, vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Ancak, kaybı azaltmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Susuz kalmaya karşı iki şekilde korunabilirsiniz: Birincisi, iftarda, iftardan sonra ve sahurda yeterli sıvıları alarak ve doğru besinleri tüketerek ve ikinci olarak, gün içinde kaybettiğiniz su miktarını sınırlayarak.

Oruç saatleri dışında sık yudumlarla bol su için. Su, vücudu gazlı içeceklerden ve meyve sularından daha iyi nemlendirir. Vücudunuz hepsini ememeyeceği için tek seferde çok fazla su içmeyin. Su içeriği yüksek yiyeceklerin de sulu kalmanıza yardımcı olacağını unutmayın. Daha sık tuvalete gitmenize ve su kaybına neden olacağından kafein içeren içeceklerden kaçının.

Sıcak havalarda dışarıda olmak terleme ve daha hızlı nefes alma yoluyla daha fazla sıvı kaybına yol açacaktır, bu nedenle günün daha soğuk zamanlarında yürümek veya bisiklete binmek gibi daha hafif bir egzersiz biçimini tercih edin. Susamamak susuz kalmadığınız anlamına gelmez. Sarı idrar, azalan idrar sıklığı veya hacmi ve baygınlık veya baş dönmesi gibi uyarı işaretlerine dikkat edin. Kahverengi idrar, ciddi şekilde susuz kaldığınızın bir işaretidir ve tıbbi yardım almanız gerekir.

SUSUZ KALMANIZI ÖNLEYECEK 9 BESİN

Sahur ve iftar sırasında ay boyunca yenmesi gereken yiyecekler, yavaş salınan karbonhidratlar, su ve sağlıklı yağlarla dolu olmalıdır. İçme suyunun yanı sıra, vücuda salınacak ve açlık dönemi boyunca hücreleri kademeli olarak yenileyecek su bakımından zengin yiyecekler yemek iyidir. Su vücut için çok önemlidir ve başlı başına bir 'süper gıda'dır; beyin fonksiyonlarına, cilt rengine, sindirime, organların temizlenmesine ve çok daha fazlasına yardımcı olur.

İşte, enerji dolu ve Ramazan ayı boyunca tüketebileceğiniz susuz kalmanızı önleyecek 9 besin.

Salatalık

Salatalık çok besleyicidir ve diğer katı yiyecekler arasında en yüksek su içeriğine sahiptir. Salatalıklar ayrıca az miktarda potasyum, magnezyum ve C vitamini içerir. Onları çeşitli besinlerle eşleştirin veya taze ve nemlendirici bir tat için suyu tatlandırmak için kullanın.

Çilek

Çilekler sadece sulu değil, aynı zamanda antioksidanlar, C vitamini ve kan kolesterolünü iyileştirmeye, kan şekerini kontrol etmeye ve ishale yardımcı olabilen lif türü olan çözünür liflerle doludur. Sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olacağından sahur için harika bir besindir.

Süt ve yoğurt

Süt benzersizdir; aynı anda hem bir yiyecek hem de bir içecek gibidir. Yaklaşık yüzde 85 sudan oluştuğu için süt mükemmel bir su kaynağıdır. Üç makro besini de (protein, karbonhidrat ve yağ) içerir. Ayrıca içerdiği kalsiyum, A, D ve B12 vitaminleri ile kemiklerimizi, kaslarımızı, sinirlerimizi ve gözlerimizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Doğal yoğurtlar da, süte benzer besinler içerir. Yoğurtlarda ek olarak bir de probiyotikler vardır ve bağırsak sağlığımız için harikadır.

Süt vücudu nemlendirir ve serin tutar. Sadece vücudu serinletmekle kalmaz, aynı zamanda tüm gün çalışması için enerjik kalmasını da sağlar.

Yeşil yapraklı sebzeler

Brokoli, lahana ve ıspanak gibi sebzeler besleyici olmalarının yanı sıra, çok sağlıklı ve su bakımından zengindir. Sağlığınızı kontrol altında tutmak için bol miktarda potasyum, A ve K vitaminleri ve bir dizi başka mineral içerirler .

Yeşil yapraklıların haricinde neredeyse tüm sebzelerde yüzde 90'dan fazla su vardır. Sebzeler ayrıca lif, antioksidanlar, folat, A, C ve K vitaminleri gibi besinler ile doludur.

Sulu meyveler

Kavun, karpuz, şeftali ve protakal gibi bol sulu meyveler aynı zamanda çok fazla besin içerir. A, C, B6 vitamini, folat ve potasyum, alacağınız birçok besinden birkaçıdır. Bu meyveleri salatalara, tatlılara, yoğurda ekleyebilir veya kendi başlarına tüketebilirsiniz.

Kereviz

Salatalık gibi kereviz de hafif bir başlangıç ​​olarak tüketilmesi gereken harika bir sebzedir. Su içeriği yüzde 95'in üzerindedir ve suyun vücuda emilmesine yardımcı olan besleyici mineraller içerir.

Turp

Bu kök sebzeler, iftar sırasında yan salatalara ideal bir katkıdır. Turpların su içeriği kerevizinkiyle aynıdır, bu nedenle kendinizi taze hissetmenizi sağlar.

Domates

İftar yemeklerinizde ağır bir sos yerine domates sosu tercih edin. Domatesler suyla doludur. Yüzde 90'ın üzerinde su içeren domatesler hafif ve aynı zamanda lezzetli ve doyurucudur.

Egzotik meyveler

Mango, ananas ve papaya gibi meyveler, tatlı ve su açısından zengin bir atıştırmalık için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca kalori açısından daha zengindirler, bu da Ramazan ayında size uzun süre enerji vermek için mükemmeldir.

RAMAZANDA SUSUZ KALMAMAK İÇİN İPUÇLARI

Ramazan ayında susuz kalmamak çok önemlidir. Susuz kalmak baş ağrısı veya yorgunluk, uyku hali, kızarmış veya kuru cilt, idrar renginde değişiklik, mukozal zarın kuruluğu ve böbreklere daha fazla baskıya neden olabilir.

Peki, Ramazan ayında doğru su alımı nasıl yapılır?

Bol su için

Susuz kalmayı önlemek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, oruç tutmadan önce ve sonra su tüketiminizi artırmaktır. Su tüketimini tanımlamak için belirlenmiş bir sınır yoktur ancak mümkün olduğu kadar tüketebilirsiniz. Şişkinliğe yol açabileceği ve vücudumuzun sindirim sürecini engelleyebileceği için bir seferde çok fazla sıvı tüketmemeyi unutmayın.

Doğru beslenin

Bir kişinin yemek seçimleri, diğer gününü belirler. Bazı yiyecekler su içeriği bakımından zengindir, bazıları ise vücudumuzun suyu işleme şeklini etkileme eğilimindedir. Sağlıklı besinler açısından zengin olduğu kadar vücudunuza su sağlayan meyve ve sebzeleri de tüketebilirsiniz.

Vücudunuzu sulu tutmaya yardımcı olan yiyeceklerin yanında bazı yiyecekler de vücudunuzun susuz kalmasına neden olabilir. Bunlara kızarmış yiyecekler, şekerli yiyecekler ve kafein dahildir. Kızartılmış yiyecekler tuz içeriği bakımından zengindir ve günlük tuz tüketimini geçerek susuz kalmaya neden olur.

İftar sırasında pek çok insan şekerli içecekler ve meyve suları tüketir, ancak vücut kandaki yüksek şeker seviyelerini dengelemek için daha fazla suya ihtiyaç duyduğundan tüketim ciddi susuz kalmalara neden olabilir. Benzer şekilde, kafein tüketimi de kafeinin diüretik yapısı nedeniyle susuz kalma ile bağlantılıdır. Kafein, susuz kalmaya yol açan daha fazla idrar üretimini arttırır.

Doğru şekilde egzersiz yapın

Fiziksel aktivite vücutta terleme nedeniyle susuz kalmaya neden oluyor gibi görünse de işin aslı farklıdır. Doğru egzersiz, potansiyel olarak zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Doğru egzersiz programını seçmeniz ve yeme ve içme penceresinde su alımını artırarak su kaybını dengelemeniz önerilir.

Açık havada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın

Gereksiz dış mekan ziyaretlerinden kaçınabilirsiniz ve COVID-19 salgınından buna halihazırda alışığız.

Uyku programınızı düzenleyin

Oruç tutarken kendinizi yorgun veya susuz hissetmediğinizden emin olmak için uygun bir uyku rutini uygulayabilirsiniz. Bazı araştırmalar, 8 saatten az uyuyan kişilerin susuz kalmaya eğilimli olduğunu göstermektedir.

Ramazan bereket ayıdır ve sağlığımızı bir veya birkaç şekilde olumlu yönde etkileyebilir. Bununla birlikte, doğru yeme ve içme seçeneklerini seçmek, oruçtan maksimum fayda sağlamaya yardımcı olabilir.