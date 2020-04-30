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Ramazan'da sağlıklı beslenmenin "püf noktaları"

Ramazan ayında insanların beslenme alışkanlıkları değişmekte ve gün içinde yemek yenmediği için iftar ve sahur yemeklerine daha çok özen gösterilmektedir. Fazla kalorili besinler uzun süre aç kalındıktan sonra ve akşam yenildiği için kilo almaya neden olabilir.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin "püf noktaları"

Ramazan ayında insanların beslenme alışkanlıkları değişmekte ve gün içinde yemek yenmediği için iftar ve sahur yemeklerine daha çok özen gösterilmektedir. Fazla kalorili besinler uzun süre aç kalındıktan sonra ve akşam yenildiği için kilo almaya neden olabilir.

30 Nisan 2020 Perşembe 09:02
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Ramazan'da sağlıklı beslenmenin "püf noktaları"

Uzun süre aç kalıp birden çok fazla yemek yendiğinde reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi sağlık problemleri yaşanabilir.

Sağlıklı (yeterli ve dengeli)beslenme yaşamın her döneminde olduğu gibi ramazan ayında da oldukça önemlidir. Kişinin besin ihtiyaçları ramazan ayında değişmediğinden sahur kahvaltı yerine iftar da akşam yemeği yerine geçebilir.

Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler; sağlıklı bir beslenme programı uygulanarak sağlık problemleri yaşamadan, ramazan ayında kilo verilebilir. Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları, kronik böbrek hastalığı ve mide barsak rahatsızlığı olanlar oruç tutup tutamayacaklarını mutlaka doktora danışmalıdır.

RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

  • Ramazan ayında öğünler sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ile iftardan sonra da 1-2 ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.
  • Bir öğünde büyük porsiyonlar yerine iftardan sonra bir-iki saat arayla her seferinde az ve küçük porsiyonlar halinde yenilmelidir. 
  • Uzun süre aç kalan mideyi yormamak için yemekler yavaş ve iyice çiğnenerek yenilmelidir.
  • Oruç tutanların sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi proteinden zengin gıdalar ile hafif kahvaltı veya çorba, sebze yemeği gibi hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Sahurda aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerle unlu gıdalardan uzak durulması gerekir.
  • İftarda 1-2 zeytin veya hurma ile oruç açtıktan sonra peynir, domates, içeren küçük bir kahvaltı veya çorba gibi hafif yiyeceklerle devam edip; 15-20 dakika ve yarım saat ara verilir. Sonra et yemeği veya etli sebze yemeği, salata ve birkaç dilim ekmek ile akşam yemeği olarak tüketilebilir. Beyaz ekmek, pirinç gibi kan şekerini hızlı yükselten glisemik indeksi yüksek gıdalar yerine tam buğday ekmeği, bulgur, kepekli makarna, kuru baklagiller( kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya v.b ) gibi glisemik indeksi düşük ,bol posalı gıdalar tercih edilmelidir.
  • İftardan sonra aşırı şerbetli ağır hamur tatlıları yerine meyve veya sütlü tatlılar(güllaç, muhallebi, sütlaç, puding veya dondurma)tercih edilmelidir.
  • Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özelikle ızgara, haşlama , buğulama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli .Kızartılmış veya kavrularak hazırlanmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
  • Beslenme değişikliği ve hareketsizliğe bağlı oluşacak kabızlığı önlemek için posadan zengin tam tahıllar(tam buğday, bulgur vb), kuru baklagiller, sebze ve meyveler tercih edilmelidir.
  • Oruç tutarken vücut uzun süre susuz kalınacağı için iftar ve sahur arasında düzenli olarak bol su içmeye özen gösterilmelidir. Asitli içecekler yerine su, ayran taze sıkılmış meyve suyu veya şekersiz komposto tercih edilmelidir.

Ramazanda iftar yemeğinin hemen sonrasında televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek veya koltukta dinlenmek yerine, biraz hareket etmek kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirim için yararlı olur.

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