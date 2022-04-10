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Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme önemli

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, oruç tutanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Sağlık 10.04.2022, 10:03
Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme önemli

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, oruç tutanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Hayatın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da yeterli ve dengeli beslenme büyük önem arz ediyor. KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, Ramazan ayının, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu ifade ederek, “Bu sebeple oruç tutanlar sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermelidir. Genelde 3-4 öğünde tüketilen besinler bu dönemde beslenme düzeninin değişmesi ile 2 öğüne düşmektedir. Buna rağmen ramazan ayında da günlük alınması gereken protein, vitamin ve mineral oranları değişmemektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir” dedi.

Doç. Dr. Ömer Akyürek, özellikle sıvı elektrolit dengesinin korunması için iftar ve sahur arasında kalan dilimde yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirterek, “Günde ortalama en az 2-2,5 litre su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir. Önerilen tek seferde yüksek miktarlarda su tüketimi değil, aralıklı olarak 2-2.5 litre su tüketimidir. Yeterince su tüketilmezse, vücut su oranı azalmakta, su-tuz dengesi bozulmakta, bununla beraber halsizlik, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, uyuklama, mide ağrısı, hazımsızlık, tansiyon düşmesi gibi birçok sağlık problemi yaşanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edin"

Doç. Dr. Akyürek, Ramazan ayında beslenme önerilerini de sıralayarak, “Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın. Sahur öğünü yavaş sindirilen ve besleyici değeri yüksek olan besinlerden oluşmalıdır. Protein içeriği fazla olan gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler. Bu anlamda en iyi ve en kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir. Sahuru yaptıktan sonra yatmak için en az 45 dakika beklenmelidir. Uzun bir açlık sonrası iftar öğününde hızlı bir başlangıç yapmamak yemek sonrası hazımsızlık yaşamamanız açısından önemlidir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü veya meyveli tatlılar tercih edin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Çay, kahve, limonata, gazoz gibi içecekler suyun yerini alamaz. Aksine çok fazla tüketimi su içme isteğini bastırabilir. Mümkün olduğunca özellikle Ramazan ayında sınırlandırılmalıdır. İftardan 1-2 saat sonra hafif bir spor yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için de sıvı tüketiminize dikkat edin. Hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmeği tercih etmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

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