Ramazan Ayı’nda denetimler hız kesmeden devam ediyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Ayı’nda tüketimi artan ürünlerle ilgili denetim yapıldı. Tatlı, pide, ekmek, süt ve süt ürünleri üretim ve satışını yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner’in de katılımıyla Ramazan Ayı’nda tüketimi artan ürünlerle ilgili denetim yapıldı. Özellikle ekmek ve pide başta olmak üzere unlu mamül işletmecileri, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim ve satış yapan işletmeler ile Ramazan paketi, kolisi satışı yapan işletmeler denetlendi. Gıda kontrol ekiplerinin titizlikle kontrol ettiği denetimlerin Ramazan Ayı boyunca artarak devam edeceği kaydedildi.