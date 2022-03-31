Ramazan Ayında Bağışıklığınızı Desteklemeyi İhmal Etmeyin

Bu yıl hava sıcaklıkları çok değişken seyrediyor. Uzmanlar Ramazan ayında da soğuk günlerin bizi beklediğini söylüyor. Oruç süresinin uzunluğunu da göz önüne aldığımızda bu Ramazan’da sağlığımıza ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Ramazan’da değişen beslenme düzeni nedeniyle vitamin, mineral, protein, karbonhidrat gibi besin öğelerini dengeli biçimde alınması zorlaşabiliyor. Bu besin öğeleri bağışıklık sistemimizi de etkiliyor. Ecz. Ayşen Dincer, bu nedenle Ramazan ayında sağlık sorunlarının önlenmesi için doğru ve kaliteli multivitaminlerden destek almanın önemine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı 2019 verilerine göre Türkiye’de hem kadınlarda hem de erkeklerde vitamin ve mineral eksikliği görüldüğünü hatırlatan Ecz. Dincer, erkeklerde özellikle magnezyum, çinko, potasyum, B6 ve D vitamini; kadınlarda ise magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, potasyum, B1, B2, B6 ve D vitamini eksikliğinin söz konusu olduğunu belirtiyor. Dincer, aynı araştırmaya göre sağlıklı ve besleyici gıda tüketemeyenlerin yüzde 22,7; gerekenden daha az besin tüketenlerin oranının ise yüzde 16,5 olduğunun altını çiziyor.

Krom içeren bir multivitamin sık sık acıkmanızı engellemeye yardımcı olur

Dincer, pandeminin de devam ettiği Ramazan ayında tüm bu şartların göz önüne alınarak bağışıklık sistemini desteklemek için özel olarak farklı vitamin ve mineraller ile formüle edilmiş ve etkinliği çalışmalarla gösterilmiş ürünleri tercih etmenin önemli olduğunu vurguluyor. Kullanılan multivitaminin içerisinde krom olmasının da önemine dikkat çeken Ecz. Dincer bu mineralin faydalarını şöyle özetliyor: “Krom insülin direncini düşürür, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Ayrıca karbonhidrat ve yağlardan enerji açığa çıkmasını sağlar, glikoz intoleransı ve kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra tatlı krizlerini engeller. Uzun süre aç kalıp yemek yedikten sonra şekerin ani yükselmesinin de önüne geçer. Krom içeren bir multivitamin desteği vitamin, mineral, antioksidan ve özel besinler ile bağışıklık sisteminizi desteklerken, kromun kan şekerini düzenleyici etkisi ile sık sık acıkmanızı engellemeye yardımcı olur.”