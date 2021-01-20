Rahim ağzı kanserine karşı aşı uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, rahim ağzı kanserine HPV virüsünün neden olduğunu belirterek, bu virüsle karşılaşmadan önce yapılacak HPV aşısının koruyuculuğunun çok yüksek olacağını söyledi.

Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, ocak ayının, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olduğunu ifade etti. Rahim ağzı kanserinin önemli bir kanser olduğunu kaydeden Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, “Çünkü engellenebilir bir kanser. Virüslerin, aşıların bu kadar çok hayatımızda olduğu dönemde hatırlamamız gereken bir hastalık. Kadınlarda üçüncü sırada gözlenen bir kanser ama kanser tanısı aldıktan sonra oldukça da ölümcül seyreden bir kanser. Hatta gelişmekte olan ülkelerde şu anda jinekolojik kanserler arasında ilk sırada yer alıyor. Rahim ağzı kanserinin şöyle bir özelliği var: Bu kansere bir virüs neden oluyor. Yüzde 99’undan fazlasında vakaların Human Papilloma Virus (HPV) dediğimiz bir virüs etken oluyor. O yüzden bu virüsle karşılaşmadan önce eğer aşı olunabilirse koruyuculuğu çok yüksek. Kanser vakalarını virüsü tespit ettiğimiz ve buna bağladığımız için erken yaşlardaki aşılamayla aslında bu hastalığın önüne geçebiliriz. Özellikle kız ve erkek çocuklarda 9-12 yaş grubunda bu aşının yapılabilir olması çok etkili. 2 ya da 3 doz halinde kullanılabiliyor bu aşı. Çok büyük bir oranda da rahim ağzı kanserinde korunma sağlıyor” dedi.

Rahim ağzı kanserinin aynı zamanda erken tanınabilir bir hastalık olduğunu aktaran Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, “Özellikle kadınlarda jinekolojik muayeneyle, yaptırılan Smear testleriyle bu kanseri ilerlemeden tanıyabiliyoruz ve çok basit bir yöntemle tedavisini yapabiliyoruz. Ama ilerlediği zaman kanser vakası hem ameliyat, hem kemoterapi, hem radyoterapi işin içine girdiğinde sonuçlar çok daha olumsuz seyrediyor” şeklinde konuştu.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda aşıların kanser hastalığını engellemek için gündeme girdiğini ve kullanıldığını da dile getiren Seçil Kahveci Elsürer, “Ulaşabilen herkese, kız ve erkek çocuklarda aşılamayı öneririm. Sonrasında kadınlarda jinekolojik muayene çok önemli. Yıllık düzenli jinekolojik muayene yaptırılmasını ve uygun koşullarda da Smear ile tarama testi yaptırılmasını öneriyorum. Şu anda devletimiz 20-30 yaş arasında 3 yılda bir Smear testi öneriyor. 30-65 grubunda 5 yılda bir hem HPV taraması hem Smear testi oldukça önemli. Ona göre bir tarama programına dahil olmalarını öneriyorum” diye konuştu.