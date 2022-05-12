banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İzmir’de suya yüzde 15 zam

‘Rafine şekerli gıdalar kanser riskini artırabilir’

Kek, kurabiye ve şekerli içecekler gibi rafine şeker eklenmiş gıdaları aşırı tüketmenin aşırı kalori alımına ve yağlanmaya neden olmanın yanı sıra kanser riskini de artırabileceğini vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Toz şeker, kesme şeker gibi eklenen şekerleri sınırlayın. Çünkü bu eklenen şekerler hiçbir besin değerine sahip olmadıkları gibi kanser riskini, kalp ve damar hastalıklarını ve diyabeti de artırmaktadır” dedi.

Sağlık 12.05.2022, 16:38
‘Rafine şekerli gıdalar kanser riskini artırabilir’

Kek, kurabiye ve şekerli içecekler gibi rafine şeker eklenmiş gıdaları aşırı tüketmenin aşırı kalori alımına ve yağlanmaya neden olmanın yanı sıra kanser riskini de artırabileceğini vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Toz şeker, kesme şeker gibi eklenen şekerleri sınırlayın. Çünkü bu eklenen şekerler hiçbir besin değerine sahip olmadıkları gibi kanser riskini, kalp ve damar hastalıklarını ve diyabeti de artırmaktadır” dedi.

Şeker tüketimi ve kanser arasındaki ilişkinin hâlâ tıpta araştırılmaya devam edildiğinin altını çizen VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, bu konunun birçok kanser hastası ve yakını için bir belirsizlik ve korku kaynağı olmaya devam ettiğine işaret etti. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal, kanser hastalarına şeker tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. En basit biçimi ile glukoz olarak bilinen şekerin vücudumuzda kanser hücreleri de dâhil olmak üzere tüm hücreler tarafından temel yakıt olarak kullanıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Glukoz sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdalar dâhil olmak üzere karbonhidrat içeren tüm gıdalarda bulunmaktadır. Ayrıca rafine karbonhidratlarda, beyaz ekmekte, makarna, tatlı ve şekerli içecekler de glukoz içerir” diye konuştu.

Kanserli hücreler daha fazla şeker kullanıyor

Kanserli hücrelerin hızlı büyüyüp çoğaldıkları için normal hücrelerden daha fazla glukoz kullandıklarını belirten Doç. Dr. Yasemin Kemal, bunun da şekerin veya glukozun kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabileceği düşüncesiyle bazı kişilerin karbonhidrat içeren tüm gıdalardan gereksiz yere kaçınmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Karbonhidratları tamamen kesmek hatalı sonuçlara yol açabilir

Karbonhidrat içeren tüm gıdalardan uzak durulması yaklaşımının; kanser hücrelerinin glukoza ihtiyacı varsa, glikozu diyetinden çıkarmanın kanserin büyümesini durduracağını varsaydığını söyleyen Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri paylaştı:

“Ne yazık ki, bu o kadar basit değildir. Tüm sağlıklı hücrelerimizin çalışması için glukoza ihtiyacı vardır ve vücudumuzun sağlıklı hücrelerin ihtiyaç duyduğu glikozu almasına izin vermenin, ancak kanser hücrelerine vermemenin bir yolu yoktur. Eğer yeterli karbonhidrat tüketmezsek, aldığımız protein ve yağ gibi diğer kaynaklardan vücudumuz glukoz üretip kullanacaktır. Glukoz, hücrelerimizin hayatta kalması ve düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. Yeterli karbonhidrat tüketmemek, vücudumuzdaki protein depolarının bozulmasına neden olabilir, bu da kas kaybına ve muhtemelen yetersiz beslenmeye katkıda bulunabilir. Çok düşük miktarda karbonhidrat içeren kısıtlı bir diyet, daha sonra hastada istem dışı kilo kaybına neden olabilir. Bu da kanser tedavisini tolere etme yeteneğini etkileyebilir. Karbonhidratları kısıtlamak aynı zamanda faydalı lif, vitamin, mineral ve bağışıklık destekleyici bitkisel besin kaynakları olan gıdaları da ortadan kaldırır.”

Şeker ve kanser arasında dolaylı bir bağlantı var

Bugüne kadar şekerin kansere neden olduğunu gösteren randomize kontrollü bir çalışma olmadığının altını çizen Doç. Dr. Yasemin Kemal, bununla birlikte şeker ve kanser arasında dolaylı bir bağlantı olduğunu ifade etti. Kek, kurabiye ve şekerli içecekler gibi rafine şeker eklenmiş gıdaları tüketmenin gereksiz ve aşırı kalori alımına ve yağlanmaya neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yasemin Kemal, şunları söyledi:

“Bildiğimiz gibi yağlanma, fazla kilo ve obezite kolon, meme, yumurtalık ve pankreas kanseri dâhil olmak üzere 11 tür kanser riskini artırmaktadır. Şekerden tamamen kaçınmak gerekli olmasa da ilave şekerleri azaltmak ve besin açısından yoğun, yüksek lifli karbonhidratları tüketmek en doğrusudur. Beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi rafine tahıllar yerine tam buğday ekmeği, makarna, esmer pirinç veya kinoa gibi tam tahılları tercih etmeliyiz. Toz şeker, kesme şeker gibi eklenen şekerleri sınırlayın. Çünkü bu eklenen şekerler hiçbir besin değerine sahip olmadıkları gibi kanser riskini, kalp ve damar hastalıklarını ve diyabeti de artırmaktadır.”

Dengeli beslenmek önemli

Amerikan Kalp Derneği’nin kadınların günde altı çay kaşığı şekerden (25 gram), erkeklerin ise günde dokuz çay kaşığı şekerden (37 gram) fazla şeker tüketmemesini tavsiye ettiğini belirten Doç. Dr. Kemal, “Dengeli beslenmek çok önemlidir. Tabağınızın yüzde 50’si yüksek lifli sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Tabağınızın yüzde 25’inde protein açısından zengin yiyecekler, kalan yüzde 25’inde ise tam tahıllı karbonhidratlar veya bezelye, mısır veya patates gibi nişastalı sebzeler olmalıdır. Her öğüne yağsız bir protein kaynağı ekleyin. Tavuk, balık, yumurta, az yağlı süt ürünleri, peynir, fasulye, vb. lif, vitamin, mineral ile bağışıklık destekleyici farklı renklerde meyve ve sebzeleri tüketin. Bol bol su için” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
23°
açık