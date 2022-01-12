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Putin’den Omicron açıklaması: "Hazırlanmak için 2 haftamız var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde hızla artan Covid-19’un Omicron mutasyonuna karşı hazırlanmak için 2 hafta süre kaldığını söyledi.

Sağlık 12.01.2022, 14:44 12.01.2022, 14:53
Putin’den Omicron açıklaması: "Hazırlanmak için 2 haftamız var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde hızla artan Covid-19’un Omicron mutasyonuna karşı hazırlanmak için 2 hafta süre kaldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüsün Omicron mutasyonuyla ilgili hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı düzenledi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın da katıldığı toplantıda hem Putin hem de Golikova endişe verici ifadelerde bulundu. Putin ve hükümet üyelerine Omicron varyantıyla ilgili yapılan ön çalışmayı aktaran Golikova, "Bu yılın ilk haftasının verilerine göre Rusya Federasyonu’nda insidans oranı nüfusa oranla 100 binde 76,3 olarak görüldü. Bu da 2021’in son haftasına göre yüzde 19,4 düşüş olduğunu gösteriyor. Ancak bu sonuç gerçekçi bir sonuç değil. Çünkü 2021 sonundan 2022’nin ilk haftalarına kadar test sayılarında azalma oldu. Yeni yılın ilk haftasında yaptırılan testler, her 100 binlik nüfusta 239 olarak gözüküyor. Rusya’daki 66 sağlık kuruluşunda testlere müracaatlarda azalma var" dedi.

“Omicron’un ilk darbesi Moskova’ya olacak”

Golikova, hükümet üyelerine yaptığı sunumda ülkede Omicron nedeniyle yeni bir korona virüs dalgası riski bulunduğunu ifade ederek, "Omicron mutasyonu nedeniyle salgının yeni bir dalgasından kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Ülkede kaydedilen Omicron vaka sayısının 698’e çıktığını, vaka sayısının artması durumunda Omicron’dan ilk darbeyi Moskova’nın alacağını ifade eden Golikova, en yakın zamanda hükümetin tedbir alması gerektiğini ve bu hafta sonuna kadar da ilk önlemlerin açıklanacağını duyurdu.

"İki haftamız var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın sunumundan sonra değerlendirmelerde bulundu. Gelecek günlerde risk altında olduklarını ifade eden Putin, ABD’deki vaka sayılarında görülen artışı örnek gösterdi. Kendilerini çok zor günlerin beklediğini söyleyen Putin, "Muhtemel yeni salgınların öncesinde bugün çok zor durumda olduğumuz çok açık. ABD’de olanları görüyoruz, günde 1 milyonun üzerinde vaka kaydediliyor. Bu gerçekten çarpıcı. Bazı Avrupa ülkelerinde de yeni Omicron mutasyonu nedeniyle aynı durum gözleniyor. Bu da uzmanlarımızdan oluşan bir ekibi Güney Afrika’ya göndermekle ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir kez daha doğruluyor” dedi.

Böyle bir duruma hazırlıksız yakalanmamaları gerektiğini savunan Putin, "Federal, bölgesel ve sektörel düzeyde çeşitli kurumların harekete geçirilmesi gerekiyor. Herkesle çalışma gerçekleştirmek ve yeni dalgada virüsün yol açacağı muhtemel bir darbeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünyada neler olduğunu görüyoruz. Hazırlanmak için 2 haftamız var" ifadelerini kullandı.

Rusya’da günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü

Rusya’da uzun bir süre günlük vaka sayısında rekor kırılmasının ardından alınan tedbirler 2022 yılının başlarında sonuç vermeye başladı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi’nin bugünkü verilerine göre ülkede son 24 saatte 17 bin 946 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 10 milyon 702 bin 150’ye yükseldi. En çok vaka 4 bin 8 ile başkent Moskova’da görülürken, St. Petersburg’ta bin 659 yeni vaka kaydedildi.

Rusya’da salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında da düne göre düşüş görüldü. Dün 783 olan can kaybı sayısı bugün 745 olarak açıklanırken, salgında ölenlerin toplam sayısı ise 318 bin 432’ye ulaştı. Rusya’da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 26 bin 346 olurken, toplam iyileşenlerin sayısı da 9 milyon 758 bin 364’e yükseldi.

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