Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen ikinci corona virüsü aşısının da tescillendiğini duyurdu.
Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü salgını bitirecek aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.
Ülkelerin adeta yarışa girdiği aşı çalışmalarıyla ilgili Rusya’dan sıcak bir haber geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen ikinci aşının da tescil edildiğini açıkladı.
60 YAŞ ÜSTÜ 150 GÖNÜLLÜ
Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen aşıya EpiVacCorona adı verildi. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın verdiği bilgilere göre aşının ilk dozu 60 bin adet üretilecek. Aşının insanlar üzerindeki ilk denemeleri de 60 yaş üstü 150 gönüllüyle gerçekleştirilecek.
Rusya’da tescil edilen ilk aşı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ olarak kayıtlara geçmişti.
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