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Putin, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını oldu

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını olduğunu açıkladı.

Sağlık 21.11.2021, 20:51
Putin, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını oldu

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Denis Logunov ile yaptığı görüşmede, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını yaptırdığını açıkladı. Putin, "Bugün, sizin ve meslektaşlarınızın tavsiyesi üzerine Sputnik Light adlı başka bir aşı oldum” dedi.

Logunov’a, halka yeniden aşılamanın öneminin anlatılması ve Sputnik Light aşısının hem ülkede hem de başka ülkelerde kullanımı görüşmek istediğini söyleyen Putin, “Bu aşılamaya neden ihtiyaç duyuluyor?" sorusunu sordu.

Logunov ise yeniden aşılamanın önemine vurgu yaparak, hem Rusya’da hem de uluslararası tıp dünyasında halka üçüncü doz aşının tavsiye edildiğini belirtti.

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