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Psikolog Öziç: "Doğum sonrası depresyon için uzman desteği alın"

DOĞUM SONRASI KADINLARIN YAŞADIĞI PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNAN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ENİSE ÖZİÇ, “DOĞUM SONRASI SÜREÇTE HORMONLARDAKİ HIZLI DÜŞÜŞ ANNEDE KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLUR. BU KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERE EK OLARAK BEBEK SAHİBİ OLMAK İLE İLİŞKİLİ SOYSAL VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ANNEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLMEKTEDİR. DOLAYISIYLA BU BELİRTİLERİ KİŞİ UZUN SÜRE YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORSA PSİKOLOG VEYA PSİKİYATRİST TARAFINDAN UZMAN DESTEĞİ ALMAYA ÇALIŞMALIDIR” DEDİ.

Sağlık 24.08.2020, 12:47
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Psikolog Öziç: "Doğum sonrası depresyon için uzman desteği alın"

Doğum sonrası kadınların yaşadığı psikolojik bozukluklar hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Doğum sonrası süreçte hormonlardaki hızlı düşüş annede kimyasal değişikliklere neden olur. Bu kimyasal değişikliklere ek olarak bebek sahibi olmak ile ilişkili soysal ve psikolojik değişiklikler anneyi olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu belirtileri kişi uzun süre yaşadığını düşünüyorsa psikolog veya psikiyatrist tarafından uzman desteği almaya çalışmalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç kadınlarda doğum sonrası oluşabilecek depresyon ile ilgili 11 öneride bulundu. Yeni anneler bazı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabildiğini söyleyen Öziç, "Yeni doğum yapan annelerin sırasıyla annelik hüznü, doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası psikoz gibi duygusal, psikolojik süreçlerden geçebiliyor. Annelik hüznü; doğumdan sonra ortalama 3-4 gün içinde ortaya çıkar, ortalama 10-15 gün içinde kendiliğinden geçer. Belirtileri çoğu zaman sık ağlama, huzursuzluk, dikkati toplayamama, uykusuzluk, keder, sinirlilik hali şeklinde olabilir. Bu duygular çoğu annede olur ve geçicidir. Bu nedenle annelik hüznü yaşayan anneler paniğe kapılmadan sakin kalmaya çalışarak bu durumun geçeceğini kendilerine telkin etmelidir. Yetersizlikle ilgili olumsuz düşüncelere aldırış etmemeye dikkat etmelidirler" diye konuştu.

"Uzman desteği alabilirsiniz"

Doğum sonrası depresyonun doğumdan bir ay sonra kendisini gösterebileceğini dile getiren Psikolog Enise Öziç, “Her annede yaşanmamakla birlikte doğum sonrası depresyonun bazı belirtileri annelerde bebeklerini sevemedikleri düşüncesi, bebek bakımı ile ilgili yoğun endişeler, yetersizlik kaygıları, bebeğe zarar vermeye yönelik obsesif düşünceler, iştahsızlık, uykusuzluk, anksiyete, bebekle ilgilenememe şeklinde sıralanabilir. Doğum sonrası süreçte hormonlardaki hızlı düşüş annede kimyasal değişikliklere neden olur. Bu kimyasal değişikliklere ek olarak bebek sahibi olmak ile ilişkili soysal ve psikolojik değişiklikler anneyi olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu belirtileri kişi uzun süre yaşadığını düşünüyorsa psikolog veya psikiyatrist tarafından uzman desteği almaya çalışmalıdır” şeklinde konuştu.

Duygu değişimi ile mücadele etmenin şifreleri

Jill Churchill’in ’Mükemmel bir anne olmak imkansızdır, ancak iyi bir anne olmanın milyonlarca yolu vardır’ sözünü hatırlatan Öziç, doğum sonrası duygu değişimiyle baş etmek için 11 önerisi ise şu şekilde:

"Bazı günler iyi bazı günler kötü olabileceğinizin farkında olun. Yakınlarınızdan yardım isteyin ve diğerlerine size nasıl yardımcı olabileceklerini iletin. Kendiniz ve bebeğiniz için beklentilerinizde gerçekçi olun. Kendinizi izole etmeyin, aile ve arkadaşlarınızla iletişimde olun. Eşinizle birbirinize az ama öz vakit ayırmaya çalışın. Eskiden size iyi gelen şeyleri zamanınızı planlayarak yeniden uygulamaya çalışın. Bebeğiniz uyuduğunda siz de uyuyun ve dinlenmeye çalışın. Muhakkak beslenmenize dikkat edin. Kafeinden ve alkolden uzak durun. Dışarıya çıkıp yürüyüşler yapın, hava alın ve egzersizler yapın. Geçmişte ya da gelecekte olmayın; ‘şimdi ve burada’ olun. Yani o an neler yapıyorsanız, sadece ona odaklanın"

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