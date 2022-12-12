Psikolog Malas: “Kişi internet kullanımında kontrolünü kaybederse, internet onu yönetmeye başlar”

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, kişinin internet kullanımında kontrolünü kaybetmesi durumunda internetin kişiyi yönetmeye başlayacağını belirterek, internette çok uzun süre zaman geçirenlerin sosyal ilişkilerinde problem yaşamaya başlayacağını söyledi.

Son zamanlarda herkesin ilişkilerinde en çok yakındığı konuların başında aşırı internet kullanımı geliyor. İnternet, genel olarak kişilerin ev, okul ve iş yaşantısını devam ettirmede kolaylıklar sağlasa da, aşırı internet kullanımının olumsuzluklara yol açabileceği görülüyor. İnternet kullanımının problemli hale gelmesi, kişilerin birçok sıkıntı ile karşılaşmalarına, hatta internet bağımlılığına neden olabiliyor.

“İnternette kim olmak istiyorsanız o olabilirsiniz”

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas internet bağımlılığı hakkında bilgiler vererek, “Kişi gece yatarken ve uyandığında ilk olarak sosyal medya uygulamalarını kontrol ediyorsa internet bağımlısı diyebiliriz. Ayrıca internet kullanım süresinde artış varsa, internet kullanımını azaltmakta zorlanıyorsa ve internet kullanımı yüzünden ilişkilerinde, okul ve iş hayatında sıkıntı yaşıyorsa burada kişinin internet bağımlısı olduğu söylenebilir. İnternette kim olmak istiyorsanız o olabilirsiniz. İnternet gizemlidir, statü verir, sınırsızdır, özgürlüktür. İnternetin ödülü boldur. Stresle başa çıkma yoludur. Ayrıca dikkat gerektirmez. İnternette seçenek çoktur. İnternetin daha nice özellikleri vardır” dedi.

“İnternet, kişinin keyif almasına ve sıkıntılarından uzaklaşmasına fırsat verir”

Ancak bu özelliklerin kişinin kendi kontrolünde olduğunda faydalı olabileceği, kendi kontrolünde olmayan, bilinçsiz internet kullanımının tehlikeli olabileceğini kaydeden Psikolog Elmas Merve Malas, “Eğer kişi internet kullanımında kontrolünü kaybederse internet onu yönetmeye başlar. İnternet, kişinin keyif almasına ve sıkıntılarından uzaklaşmasına fırsat verir. Kişi sosyal medyada saatlerce vakit geçirebilir, hoşlandığı kişilerle iletişim kurabilir, hatta tüm gün film ve dizi izleyerek tüm problemlerinden kaçabilir. Ancak bir süre sonra kişi kontrolü kaybedip zamanın büyük bir kısmını burada geçirebilir” şeklinde konuştu.

“İnternette çok uzun süre zaman geçirenler sosyal ilişkilerinde problem yaşamaya başlayabilir”

Bilinçsiz internet kullanımında kişinin gerçek dünya ile bağının kopabileceğini vurgulayan Psikolog Malas, “İnternette çok uzun süre zaman geçirenler sosyal ilişkilerinde problem yaşamaya başlayabilir. Uzun süre internet ve sosyal medyada zaman geçiren kişi insanlardan kaçan, içine kapanık birine dönüşebilir. İlişkileri bozulan kişi daha depresif hissetmeye ve sosyal ortamlarda kaygı yaşamaya başlar ve daha fazla internet kullanarak kaygılarını yatıştırmaya çalışır. Ancak problemlerinden kaçmak için daha fazla internet kullanmaya, internet kullanımındaki artma yüzünden problemler yaşamaya ve böyle bir kısır döngüye girebilir” diye konuştu.