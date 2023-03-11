Psikolog Elif Özmen: “Deprem sonrası çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor”

Psikolog Elif Özmen, depremin çocuklar üzerinde yol açabileceği psikolojik etkilere dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu. Özmen, “Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek” dedi.

Deprem sonrası çocuk psikolojisinde yaşanabilecek değişimlerde anne ve babalara önemli görevler düştüğünü belirten Psikolog Elif Özmen, çocukların rutin hayatlarına kısa sürede geri döndürülmesi konusunda uyarıda bulundu. Ebeveynlerin, günlük aktivitelerle çocukların kaygılarını azaltmaya yönelik etkinlikler yapmaları gerektiğini vurguladı.

“Çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor”

Özel Duyutem Dil ve Konuşma Özel Eğitim Merkezi personeli Psikolog Elif Özmen, “Bu süreçte en fazla etkilenenler çocuklarımız oldu. Meydana gelen deprem çocukların günlük alışkanlıklarını çok fazla etkiledi. Hayatlarına depremle birlikte kısıtlamalar geldi. Anne ve babalara çok fazla görev düşüyor. Travmatik bir olay olan bu durumu çok fazla büyütmemekle beraber geçici bir dönem olduğunu anlatmaları gerekiyor. Onlarla konuşarak, resim yaparak aktivitelerle kaygılarını azaltmaya çalışmaları gerekiyor. Çocuklar bir deprem meydana geldiğinin farkındalar. Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek. O sebeple çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor. Aileler çocukların kaygısını azaltacak şekilde davranmalılar” dedi.