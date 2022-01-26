PRP tedavisi nedir

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, PRP (platelet rich plazma) tedavisi hakkında bilgiler verdi.

PRP tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Barutçu, "PRP kişinin kendi kanından alınan örneğin çeşitli işlemlerden geçirilerek platelet (trombosit) denilen hücreler açısından zenginleştirilmiş halidir. Trombositlerde bulunan büyüme faktörleri ve proteinler dokunun iyileşmesine yardımcı olan maddelerdir. Proteinler ve büyüme faktörleri kök hücreleri aktive eder, doğal bir ilaç gibi etki gösterir, yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu eklem tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır. PRP’nin hasarlı dokulara enjekte edilmesi vücutta yeni, sağlıklı hücrelerin büyümesini sağlar. PRP doku iyileşmesini hızlandırmak için kullanılır" dedi.

PRP nasıl uygulanır?

PRP’nin uygulanışı ile ilgili bilgi veren Barutçu, "Hastadan 10-20 ml kan alınır. Alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içine konulur, bu tüp 5-8 dakika santrifüje koyulur. Santrifüj cihazı, çok hızlı bir şekilde dönen ve kan bileşenlerinin ayrışmasını sağlayan bir makinedir. Bu işlem trombositleri diğer kan bileşenlerinden ayırır. Kanın trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrıştırılmış olur. Elde edilen karışım enjeksiyon yöntemi ile ilgili alana uygulanır. İşlem toplam 30-40 dakika sürer. PRP 2-4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans uygulanır" şeklinde konuştu.

PRP ağrı tedavisinde hangi alanlarda kullanılır?

PRP’nin ağrı tedavisinde kullanıldığı alanlardan bahseden Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, “PRP ağrı tedavisinde, diz kireçlenmesi, menisküs hasarları, ön çapraz bağ yaralanmaları, kalça eklem kireçlenmesi, omuz ağrıları, omuz tendon hasarları, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni, aşil tendon hasarları, bel boyun ağrıları tedavisinde güvenle kullanılır” ifadelerini kullandı.

PRP enjeksiyonları ne zaman etki etmeye başlar?

PRP enjeksiyonlarının etki süresi hakkında da konuşan Barutçu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"PRP’nin az da olsa alerjik reaksiyon riski vardır. Enjeksiyon yapılan bölgede enfeksiyon, ağrı, doku hasarı, kanama gibi bulgular görülebilir. PRP tedavisi herhangi bir ilaç içermediği için hemen etki etmez. Büyüme faktörlerinin aktive olarak devreye girmesi gerekir. İşlemden sonra vücutta etkileri hemen başlar ancak iyileşme 6 ay, 1 yıl boyunca devam eder. Eklem ve kas hastalıklarında PRP tedavisi, hızlı ve başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Eklem ve kas hastalıklarında temel problem, dokularda meydana gelen hasarlardan kaynaklanmaktadır. Trombositler, doku hasarının iyileşmesini sağlayıcı özellikteki büyüme faktörlerini salgılama görevleri ile PRP, eklem ve kas hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir. "