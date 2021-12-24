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Protez ameliyatlarında ’robotik cerrahi’ dönemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen, diz ve kalça protezi ameliyatlarında yeni robotik cerrahi yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Dr. Öçmen, “Bu yöntem ile gerçekleştirilen ameliyatlar, hasta ve cerrah açısından önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

Sağlık 24.12.2021, 14:34
Protez ameliyatlarında ’robotik cerrahi’ dönemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen, diz ve kalça protezi ameliyatlarında yeni robotik cerrahi yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Dr. Öçmen, “Bu yöntem ile gerçekleştirilen ameliyatlar, hasta ve cerrah açısından önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

Tıp alanında teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle robotik sistemler yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlar, operasyon risklerini en aza indirirken, hastalar için de iyileşme süreçlerinde daha ağrısız ve hızlı bir dönem sağlıyor. Özel Ata Sağlık Hastanesi olarak protez ameliyatlarında uygun vakalarda ‘robotik cerrahi’ kullanacaklarını belirten Op. Dr. Ömer Selçuk Öçmen, “Yurt dışından getirilen cihazımızın kurulumunu başarıyla gerçekleştirdik. Robotik cerrahi konusunda aldığım eğitimlerin ardından uygun vakalarda robotik cerrahi ameliyatlarına başladık. Bu ameliyat yöntemi, cerrahın milimetrik bir hatasına dahi izin vermeyerek güvenli bir cerrahi imkan sağlıyor. Bu sayede dizdeki bağlar korunurken, doku travması da en aza indiriliyor. Robotik cerrahi ile ameliyat olan hastalar daha hızlı bir iyileşme sürecine giriyor” dedi.

İleri düzey teknoloji

“Robotik cerrahi ile diz protezi, ileri tıbbi teknoloji ve ileri mühendislik biliminin birleşmesi neticesinde ortaya çıkan, ortopedi ve travmatoloji uzmanına hastanın anatomisini tespit edip, implantların en uygun ve dengeli şekilde uygulama olanağı sağlayan ileri düzey bir teknolojidir” diyen Dr. Öçmen, “Protez ameliyatlarında kullandığımız robotik teknoloji, ortopedi doktoruna işitsel, görsel ve fiziksel yönden kılavuzluk eder. Ameliyat sırasında implantın yerleştirileceği bölge ile implant hareketleri sisteme aktarılır. Üç boyutlu diz modeli çıkartan sistem, protezin milimetrik ayarlarla dize veya kalçaya uygulanmasına imkan sağlar” diye konuştu.

Robotik sistemin faydaları

Dr. Öçmen, sistemin cerrah ve hasta yönünden faydalarını şöyle anlattı: “Robotik sistem sayesinde hastaya en uygun implant belirlenir. İmplant hastaya en uygun açıyla yerleştirilir. Operasyon öncesi BT çekimine ihtiyaç duyulmadan eklemin 3D modeli oluşturulur. Operasyon sırasında hata payını en aza indirerek güvenli bir ameliyat imkanı sağlar. Dizdeki bağlar korunur, doku travması minimuma düşer. Daha hızlı ve ağrısız iyileşme sağlar. İmplantların yüksek doğrulukta konulması sayesinde ile protezin ömrü daha uzun olur. Daha güvenli bir cerrahi olanağı sağlar. Ameliyat sonrası iyileşme daha kısa ve ağrısız olur.”

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