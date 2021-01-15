PROPOLİSİN KİLOSU 10 BİN TÜRK LİRASINA DAYANDI

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle bağışıklık sistemine fayda sağlayan besinlere ilgi gün geçtikçe arttı. İmmün sistemine olumlu etkisi birçok araştırmayla da ispatlamış propolisin aynı zamanda anti-kanser olduğuna dair Japon Kanser Araştırma Kurulu’nun bilimsel çalışmaları bulunuyor. Propolisi “vücudun polisi” olarak nitelendiren Bal Uzmanı ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy “Dünyanın en önemli antibiyotiği olarak bilinen propolis, arıların, ağaçların üzerindeki sıvıya yakın maddelerden, tomurcuklarından ve yapraklarından toplamış olduğu bir üründür. Bir kovandan elde edilen propolis miktarı ortalama 150 gramdır. Propolis hasadının azlığı salgınla birlikte artan taleple bu günlerde kilosu 10 bin TL’ye yaklaştı.” dedi.

PROPOLİS’İN ÖNEMLİ FAYDALARI

Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, Propolis’in önemli faydalarını şöyle sıralıyor:

➢ Bağışıklık sistemini destekler.

➢ Soğuk algınlığından korunmak için kullanılır.

➢ Vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır.

➢ Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

➢ Yapılan araştırmalarda, ülserler, iltihaplı hastalıklar, yanıklar için olumlu etkileri görülmüştür.

➢ Farenjit gibi hastalıklarda kullanılabilir.

➢ Bakteri üremesini engeller mikroplardan arındırır.

➢ Diş eti hastalıklarına karşı etkilidir.

➢ Onkoloji tedavisinde kullanılabilir.

Propolis Nasıl Oluşur?

Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini Propolis ile kaplarlar. Propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır.

Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını düzgün hâle getirmek, peteklerin ağızlarını kapatmada ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanılır. Girdikten sonra ölen canlıları Propolis ile mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik etki gösterir.

EN İYİ KULLANMA ŞEKLİ

Propolisi en iyi ve en etkili kullanma şekline de değinen Ahmet Bağran Aksoy,

“250 gram hakiki bala 10 gram toz propolis konulur, karıştırılır ve her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı yutulur.” dedi