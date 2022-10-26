Profesörden uyarı: “Hamilelikte pilates doğumu kolaylaştırıyor, kilo problemini kaldırıyor”

Diyarbakır’da, Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, ilk kez anne olacak adaylar başta olmak üzere stresli bir süreç haline dönüşebilecek olan doğum süreci hakkında uyarıda bulundu. Dr. Çoksüer, pilatesin hem hamilelik sürecinde hem de doğumda faydalarını açıklandı.

Çocuk sahibi olmak için gün sayan anne adaylarına profesörlerden uyarı ve öneriler gelmeye başladı. Uzun geçen bir hamilelik sürecinde sağlık açısından nelerin yapılabileceği ve nelere dikkat etmesi gerektiğini Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer açıkladı. Hamilelik sürecinde anne ve bebeğe pilatesin faydalarının ve dikkat edilmesi gerekilen noktalara değinen Dr. Çoksüer, “Hamilelikte pilates doğumu kolaylaştırıyor, kilo problemini kaldırıyor” dedi.

“12. haftadan önce pilatese başlamayın”

Prof. Dr. Çoksüer, gebelerin ilk 12 haftalık süreçlerinde pilatesi yapmaması konusunda uyararak doktor izniyle gerçekleşmesini söyledi. Prof. Çoksüer, “Hamilelerde artık pilatesi öneriyoruz, fakat bilinçsizce yapıldığını da görüyoruz. Vücudun iskelet sistemini düzenli olarak aktive ederek ruhsal durumu iyileştirmek için pilatesi öneriyoruz. Gebeler pilates yaparken doktor izni almadan yapmamalı. Bu hastalarda erken doğum riski, vajina kanama, düşük tehditti, gebeliğin ilk 3 ayı, hipertansiyonu varsa kesinlikle pilates yapmalarını önermiyoruz. Aksi taktirde bebek açısından olumsuz sonuçlar doğabilir. Mümkün oldukça gebeliğin 12 haftalıktan sonra pilatesin yapılmasını öneriyoruz. Haftada 1-2 defa yapılması gerekiyor” önerisinde bulundu.

“Doğumu rahatlatıyor, uykusuzluk ve kilo problemini kaldırıyor”

Hamilelik sürecinde iskeletlerde deforme olabildiğini aktaran Prof. Dr. Çoksüer, pilatesin baş ve boyunda iyileştirme ve güçlendirme sağladığını hatırlattı. Dr. Çoksüer, “Damarlara baskı nedeniyle ortaya çıkan ödem ve şişkinlik azalabiliyor, bağışlılık sistemini güçlendirerek ihtimal komplikasyonların önüne geçiyor, uykusuzluk problemlerinde azalttığı, kegel egzersizleri ile doğumu kolaylaştırıyoruz. İdrar kaçırma ve organ sarkmayı önlüyor, kilo kontrolü sağlayabilmekte, hamilelik sürecinde ruhsal problemler çıkabiliyor, hamilelik depresyonu pilates ile azaltmış oluyor, doğum sonrası cinsel yaşamı da kolaylaştırıyor. Doktor kontrolünde uzman eşliğinde pilatesin yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.