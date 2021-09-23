Profesörden skandal itiraf: ''Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, NTV canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu. Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

Kurugöl, bebeklere yapılan aşılarda hiçbir yan etki olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık.

Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."