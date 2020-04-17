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Profesörden ‘hayvanlarla sosyal mesafeye dikkat’ uyarısı

DÜNYADA PANDEMİ BOYUTA ULAŞAN KORONA VİRÜSÜNDEN YABANİ VE EVCİL HAYVANLARDAN İNSANA BULAŞTIĞI YÖNÜNDEKİ SORULAR İSE GÜNDEME GELEMEYE BAŞLADI.

Profesörden ‘hayvanlarla sosyal mesafeye dikkat’ uyarısı

DÜNYADA PANDEMİ BOYUTA ULAŞAN KORONA VİRÜSÜNDEN YABANİ VE EVCİL HAYVANLARDAN İNSANA BULAŞTIĞI YÖNÜNDEKİ SORULAR İSE GÜNDEME GELEMEYE BAŞLADI.

17 Nisan 2020 Cuma 10:10
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Profesörden ‘hayvanlarla sosyal mesafeye dikkat’ uyarısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Temas haline gelinmediği ve alanlarına girilmediği zaman yaban hayvanlarından bir korona virüsü veya başka bir salgın hastalık insanlar için tehdit değildir” dedi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsü, yabani ve evcil hayvanlardan insana bulaştığı yönündeki sorular ise gündeme gelmeye başladı. Özellikle salgının en etkili olduğu yerlerin başında gelen İran’ın Urumiye Gölü’nden Van’ın Erçek Gölü’ne göç eden flamingolar tedirginlik oluşturdu. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, salgın sürecinde tedbirli olunması gerektiğini belirterek, insanlar arasında sosyal mesafenin korunduğu gibi hayvanlar arasında da sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Süreçte özellikle yaban hayvanları konusunda sıkça soru aldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Son zamanlarda korona virüsü salgınına bağlı olarak halkta oluşan tedirginlikten kaynaklı yaban hayvanlardan tehlike var mı şeklindeki sorularla sıkça karşılaşmaktayız. Yaban hayvanları insanlarla teması en az düzeyde olan varlıklardır. Eğer herkes kendi sahasında olursa yaban hayvanlarının insanlara tehlikesi yoktur. İnsanlar yaban hayvanlarının sahasına girerse zoonoz hastalıklara neden olur. Zoonoz hastalıkları; insanlardan hayvana hayvandan insana bulaşan hastalıklara verdiğimiz isimdir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 250 zoonoz hastalığı hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Dolayısıyla dünya var olduğundan beri bu canlılar var” dedi.

“Yaban hayvanlarını besler duruma geldik”

Son zamanlarda ülkemizde ekolojik dengenin çok bozulduğunu ve yaban hayvanların beslendiğine dikkat çeken Aslan, “Böylece petshop’larda yaban hayvanları satılır duruma geldi. Kartal, şahin, kurtla daha çok temas haline gelindi. Diğer taraftan yaban hayvanların bölgelerine girer durumuna geldik. Temas olduğu zaman ondaki hastalık bize, bizde olan hastalık da hayvana geçecektir. Ancak ülkemizde avcılardan bulaşan hastalıklar bellidir. Av sezonunda da tedbir alındığı zaman yaban hayvanlarından insana bulaşan bir hastalık ispatlanmamış. Evcil hayvanlarda da korona virüsünün bulaştığı ispatlanmamıştır. Evcil hayvanlardan insanlara korona virüsünün geçtiği literatür yok” diye konuştu.

“Av sezonunda yaban hayvanlarla teması engellememiz gerekiyor”

Özellikle av sezonunda yaban hayvanlarla temasın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde en çok flamingolar ve allı turna geliyordu. Sulak alanlarımızın çok olması nedeniyle 200’ün üzerinde kuş türü göç ederek buraya gelmektedir. Belirli bölgelerde dağ keçisinden ayısına kadar çeşitliliği bu olan bir havzada yaşıyoruz. Bunlarla temas haline gelinmediği ve alanlarına girilmediği zaman yaban hayvanlarından bir korona virüsü veya başka bir salgın hastalık insanlar için tehdit değildir.”

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