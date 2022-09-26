Prof. Dr. Vefik Arıca’dan çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği uyarısı

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, pandemi sonrasında çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği artışı konusunda uyardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, tüm dünyada hiperaktivite ve dikkat eksikliğindeki artışa dikkati çekti. Bu artışın Türkiye’de de yaşandığına vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, “Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği özellikle son yıllarda, pandemiden sonra çok fazla arttı. Ülkemizde şu an 1 milyona yakın çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite olabilmekte. Değişik boyutlarda bu ön plana çıkmakta. Bu özellikle şu an okul dönemlerinde hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocukları önceden belirlemek ve bunun tedavisini yapmak gerekiyor” diye konuştu.

“Fosfatidilserin eksikliği ülkemizde ve dünyada gündeme alınmalı”

Hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin son dönemde artış nedenine de değinen arıca, şöyle konuştu:

“Fosfatidilserin dediğimiz madde özellikle besinlerden az alım yoluyla olduğu için çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite artmakta. Dikkat eksikliğine bağlı olarak öğrenme güçlükleri, okul başarısında düşmeler, ilerleyen dönemlerde de IQ düşüklükleri olabiliyor. Bu nedenle özelikle fosfatidilserin eksikliği ülkemizde ve dünyada gündeme alınmalı. Bunları besin yoluyla almamız gerekiyor. Besin yoluyla alamadığımız durumlarda, özellikle sınav öncesi konsantrasyonu yükseltmek amacıyla öğrenme güçlüğünü geçmek amacıyla fosfatidilserin içeren bir takım vitamin, katkı maddelerini veya besin maddelerini almamız faydalı olabilir.”

"Gerekli önlemleri hekim kontrolünde yapmalılar"

Dikkat eksikliğini ilk anlayabilecek anne ve babanın olduğunu, okul döneminde de öğretmenlere büyük görevler düştüğünü anlatan Arıca, “Öğretmen, öğrencinin önceden başarısı yüksek iken son dönemlerde başarı azalıyor ise öğrenmede güçlük çekiyor ise, konsantrasyonda hızlı bir bozulma oluyor ise mutlaka dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden şüphelenmelidir. Bu durumda mutlaka aileye haber verilerek gerekli önlemleri hekim kontrolünde yapmalılar” ifadesini kullandı.

Nedenlerde biri de erken yaşta telefon, bilgisayar ve tablet bağımlığı

Arıca, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sadece fosfatidilserin neden olmadığını sözlerine ekleyerek, "Bu dönemde en önemli nedenlerde biri erken yaşta telefon, bilgisayar ve tablet bağımlığı. Özellikle son 2 yıl pandeminin etkisiyle online eğitime geçilmesiyle beraber hiperaktivite ve konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü ülkemiz ve dünyada bir artış bulunmakta. 5 ile 11 yaş aralığında hiperaktivite, uyum problemleri ve öğrenme güçlükleri artmış durumda. Burada özellikle ebeveynler, öğretmenler ilk etapta şüphelenmeli ve ilgili hekimle irtibata girerek tedbirleri almalı" dedi.