Prof. Dr. Tülek: “Takviye gıdaların bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine yönelik bir veri bulunmuyor”

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, “Takviye gıdaların bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine yönelik bir veri bulunmuyor” dedi.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, Covid-19 süreci, influenza (grip) ve immün sisteminin kuvvetlendirilmesine ilişkin detayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi sürecinin henüz bitmediğine dair açıklama yapıldığını hatırlatan Tülek, “Bitmiş olarak kabul etmeyelim bunu. Üstelik yeni varyantlar ortaya çıkabiliyor. Tabii, ilk günlere, aylara göre hatta geçen seneye göre ölüm oranları çok düştü. Yoğun bakım yatakları gerçekten boşalmaya başladı ama hala tüm dünyaya baktığımızda aktivitesinin sürdüğünü görüyoruz. Hala ölenler var. Avrupa ülkelerinde dahi günde 40-50 hatta yüksek oranda Covid-19 nedeniyle kaybedilen hastalar var. Bu nedenle ben bu rahatlığa katılmıyorum, pandemi sona erdi diyemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“İnfluenza, bizim ülkemizde şimdiye kadar aralık ayında artış gösteriyor ve sonrasında pik yapıyor”

Tülek, henüz influenza salgınının başlamadığını ifade ederek, “Her sonbahar döneminde zaten havaların soğuması ve kalabalık ortamlara giriş, solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor. Şu anda dolaşımda olanlarda daha çok grip dışı virüsler var. Grip, bizim ülkemizde şimdiye kadar aralık ayında artış gösteriyor ve sonrasında pik yapıyor. Eğer önlemlere dikkat etmezsek, yaklaşık 1-1,5 ay sonra şimdikinden çok daha fazla vaka göreceğiz. Maske kullanımı, el hijyeni, kişisel mesafelere uyum gibi nedenlerle Kovid-19 sürecinde geçmiş yıllarda gerçekten solunum yolu enfeksiyonları azalmıştı. Şimdi bu önlemlere uyulmaması nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre diğer solunum yolu virüslerinde artış görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İmmün sistemi yeterli olmazsa sadece Covid-19 değil birçok enfeksiyon hastalığına karşı daha açık hale geliyoruz”

İmmün sisteminin enfeksiyon ve yabancı hücrelere karşı vücudu koruduğunu vurgulayan Tülek, “Birçok hücreden, molekülden oluşan bir sistem ve hastalıklara karşı korunmada çok önemli. Genç ölümlerde altta yatan nedenler daha ağır bastı ama ileri yaşlardaki ölümlerde de hem altta yatan hastalıklar hem de ileri yaşla birlikte İmmün sistemin zayıflaması, yaşlanması yer aldı. İmmün sistemi yeterli olmazsa sadece Covid-19 değil birçok enfeksiyon hastalığına karşı daha açık hale geliyoruz. Çünkü bizi koruyan askerlerimiz yok, sistemimiz yok. O şekilde kabul etmemiz gerekir” diye konuştu.

“Takviye gıdaların bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine yönelik bir veri bulunmuyor”

İmmün sistemini kuvvetlendirmek için çok fazla molekül, gıda ve vitamin denendiğini ama bu yöntemlerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine yönelik bir veri bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Tülek, sözlerine şöyle devam etti:

“İmmün sistemin sağlam kalması için aslında bizim üç temel şeye ihtiyacımız var. Düzenli uyku, düzenli egzersiz ve düzenli beslenme ki bu; meyve, sebze, protein ve kaloridir. Bunları belli bir oranda dengeli bir şekilde tüketmektir. İmmün sistemin sağlam kalması için kanıtlanmış olarak bunları söyleyebilirim. Diğerleri ile ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Bunun dışında spekülasyon yapıldı ama normal kişilerde bu tür maddelerin kullanımının immün sistemi güçlendirmesi konusunda elimizde bir veri yok. Bunların içinde belki bir tek D vitaminini söyleyebilirim. D vitamini ile ilgili de çok spekülasyon oldu ama tüm çalışmaları değerlendirdiğimizde elimizde yararı ya da zararı olduğuna dair bir veri yok.”