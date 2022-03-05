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Prof. Dr. Tufan Tükek: “Kapalı alanda maske en azından Nisan, Mayıs’a kadar devam etmeli”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Bilim Kurulu’nun korona virüs kararlarını değerlendirdi. Tükek, “Kapalı alanlarda hala maske zorunluluğuna en azından Nisan-Mayıs’a kadar devam edilmesi gerekiyor. Sönmeye başlamış bir salgından söz ediyoruz. Önümüzdeki günlerde belki mayıs ayından itibaren belki PCR da yapılmayacak, yavaş yavaş artık eski normallere dönüş göstereceğiz” dedi.

Sağlık 05.03.2022, 09:42 05.03.2022, 10:15
Prof. Dr. Tufan Tükek: “Kapalı alanda maske en azından Nisan, Mayıs’a kadar devam etmeli”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Bilim Kurulu’nun korona virüs kararlarını değerlendirdi. Tükek, “Kapalı alanlarda hala maske zorunluluğuna en azından Nisan-Mayıs’a kadar devam edilmesi gerekiyor. Sönmeye başlamış bir salgından söz ediyoruz. Önümüzdeki günlerde belki mayıs ayından itibaren belki PCR da yapılmayacak, yavaş yavaş artık eski normallere dönüş göstereceğiz” dedi.

Salgınla mücadele sürerken geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık havada maske zorunluluğu, HES kodu zorunluluğu uygulamaları gibi bazı kısıtlamaların kaldırıldığı açıklanmıştı. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de salgında son durumu ve Bilim Kurulu’nun yeni kararlarını değerlendirdi.

HES kodu zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Dışarıda sönmeye başlamış bir salgından söz ediyoruz. HES koduna gelince; çok faydalı olduğu dönemler oldu iki senedir, 2020 yılı HES kodunun büyük başarısıyla geçirildi, hatta salgın büyük boyuta ulaşmadıysa bunun sayesinde denilebilir. Zaten artık politikalara baktığımızda dünyada da testlerin de artık yavaş yavaş azaltılacağını görüyoruz çünkü hakikaten büyük bir mali kayıp var” ifadelerini kullandı.

“Kapalı alanda maske en azından nisan mayısa kadar devam etmeli”

Açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması ve iki vaka çıkması halinde sınıflarda eğitime ara verilmesi durumunun sonlandırılmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Tufan Tükek, “Tabi kapalı alanları hariç tutmak lazım henüz onun için çok erken kapalı alanlarda hala maske zorunluluğu olması gerekiyor ne kadar mesafeye uyulsa da bence orada kısıtlılıkların en azından nisan mayısa kadar devam edilmesi gerekiyor. Özellikle ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında maskelerin takılmasında fayda var diye düşünüyorum. İki vakada sınıf kapanıyordu, vaka sayısı çok yüksek ve ölüm oranlarının yüksek olduğu dönemlerde bundan çekiniyor insan ama şu dönemde o da tolere edilebilir düzeyde. Çocuklar hafif geçiriyor, ciddi problem oluşturmuyor. Covid geçirenler ve aşılamaları birleştirdiğiniz zaman yüzde 80’in üzeri zaten toplumda bir bağışıklık da var. Bu aşamada çok korkulacak bir şey yok, eğitimin devamı son derece önemli. Özellikle sınıf kapatmanın artık çok gerekli olmadığını ben de düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Mayıs ayından itibaren belki PCR da yapılmayacak"

Prof. Dr. Tufan Tükek Bilim Kurulu’nun yeni kararlarının vaka sayısına herhangi bir olumsuz etkisi olup olmayacağına yönelik şunları söyledi: "Omicron olduğu sürece beklemiyorum. Şu anda toplum bir yandan geçiş dönemini sağlıyor. Kısıtlılıkların olduğu dönemden artık kısıtlılıkların olmadığı ama hafif hastalıkların geçirildiği belki de hastalık açısından bahar dönemine giriyoruz. Vaka sayısında artış olabilir mi elbette olabilir ama bu takip edilecek muhtemelen. Kurallara uyum biraz düşmüştü. Maske, mesafe kuralı baktığınız zaman toplumda uyum oranı yüzde 20-30’lar civarındaydı, ufak bir artış olabilir belki ilk etapta ama sonra o artışında da tolere edilebilir seviyeye ineceğini düşünüyorum. Vaka sayısı günlük beş binin altına indiğinde çok daha rahat ederiz. Devletlerin büyük çoğunluğu artık bu test zorunluluğundan kurtulmak istiyor. Önümüzdeki günlerde belki mayıs ayından itibaren olabilir, belki PCR da yapılmayacak bu şekilde seyir olursa tabi Omicron dışında daha kuvvetli bir varyant gelmediği müddetçe dünyada da bunun örneklerini göreceğiz. Artık test yapılmamaya başlanacak yavaş yavaş artık eski normallere dönüş göstereceğiz”.

“Daha rahat bir döneme geçeceğimizi düşünüyoruz"

İlerleyen süreçte vaka sayılarında düşüş beklediğini ifade ederken açık havada maske kullanmayan vatandaşların kapalı alanlara giriş durumları dolayısıyla yanlarında maske bulundurması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, “Salgın şu an yatay, aşağı yönlü bir seyirde, o seyir devam edecek. Bence vatandaşlar yanlarında yine bir maske bulundursunlar bu insanlar mutlaka bu yerlere girdiklerinde oradaki kişileri, kendilerini korumak adına inter mitan (aralıklı) maske kullanımı olabilir. Dediğim gibi sokakta maskesiz olacak, maske almayacak yanına maskesiz girecek kapalı alana çok tehlikeli hele öksürüyorsa. Bir insan öksürüyorsa hapşırıyorsa kesinlikle maskeyi bırakmasın. Aşılamayı bir süre daha devam ettirmek gerekiyor özellikle hastalık sönene kadar yatışana kadar 1 yıl daha en azından aşı takviminin devam etmesi gerekiyor. Turkovac ile ilgili sonuçlar iyi. Çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla oldukça olumlu görüş bildiriyorlar. İnter mitan maske önemli ben onu önemsiyorum. Açık havada maske takmasın ama kapalı alana gireceği zaman taksın çıkartsın onun bile bir miktar faydası olacak. Bu zaten bir süreç bunu atlattıktan sonra artık daha rahat bir döneme geçeceğimizi düşünüyoruz. Sağlığın bir toplum, devlet için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı aslında bu net görüldü. Biz hiçbir zaman diğer ülkelerde görülen manzaraları görmedik. Çin, İngiltere, İtalya, Amerika’daki manzaraların hiçbiri biz de olmadı. Hatta Almanya’da bile bir ara durum kötüleşti biz de olmadı. Bunun nedeni aslında bizdeki sağlıkçıların çok başarılı olması, çok iyi, özverili çalışması ve bu krizin iyi yönetilmesi. Alt yapımızın da çok iyi olması bunun kıymetini bilmek lazım” açıklamalarında bulundu.

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