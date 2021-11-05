Prof. Dr. Tevfik Özlü 3'üncü doz Biontech ile ilgili konuştu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2 doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" açıklamasını yaptı.

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'AŞILAMA OLANLARIN ORANI DEĞİL, AŞILAMA HIZI DA ÖNEMLİ'

Kararın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplum bağışıklığının sağlanmasında üçüncü dozun önemli olduğunu vurgulayarak, aşılamanın yaygın ve hızlı yapılması gerektiğini söyledi. Sadece aşı olanların oranının değil, aynı zamanda aşılama hızının da toplumsal bağışıklığı sağlamada önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu bir havuz gibi" benzetmesini yaparak durumu şöyle açıkladı:



"Bir taraftan aşılama yaparak havuzu dolduruyorsunuz ama öbür taraftan 6-7 ay geçince aşıladığınız kişilerde bağışıklık cevabı azalıyor ve havuzdan dışarıya kaçak oluyor. Dolayısıyla bu durumda havuzu doldurmanız güçleşiyor. Bir taraftan siz havuza aşı ilave ediyorsunuz, öbür taraftan aşılanmışlar havuzdan kaçıyor. Bu işi zorlaştıran bir durum."

Senim Tanay Karakuş / Milliyet.com.tr