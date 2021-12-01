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Prof. Dr. Taşova: "HIV taşıyan kişiler çocuk sahibi olabiliyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, HIV enfeksiyonu taşıyan kişilerin düzenli tedavi görürlerse çocuk sahibi olabildiklerini hatta gebelik boyunca alınacak ilaçlar ile bebeğin HIV olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Sağlık 01.12.2021, 12:36
Prof. Dr. Taşova: "HIV taşıyan kişiler çocuk sahibi olabiliyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, HIV enfeksiyonu taşıyan kişilerin düzenli tedavi görürlerse çocuk sahibi olabildiklerini hatta gebelik boyunca alınacak ilaçlar ile bebeğin HIV olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid ile uğraşırken yıllardır devam eden pandemiyi göz ardı etmemek gerektiğini söyleyen Yeşim Taşova, “Özellikle ikisi kovid ile birlikte devam ettiği bu süreç içerisinde HIV pandemisine olan ilginin azaldığını düşünüyorum. Özellikle bazı tanı olanakları tamamen kovide yöneldi. Hastanelerimiz uzunca bir süre sadece Kovid’e hizmet verdiği için hastalarda buralara gelemediğinden hem tedavi görmekte olan hastalarımızın tedavilerine bağlı kontrollerini yapamadılar hem de yeni tanı koymada güç bir döneme girdik. Şimdi hastanelerin açıldığı bu dönemde görüyoruz ki oldukça pozitif vakamız var. Türkiye’ye baktığımızda HIV ile yaşayan birey sayısının anca yüzde 50’sini biliyoruz. Yüzde 50’si durumunun hiç farkında bile değil. Bu nedenle tedaviye ulaşamıyorlar ve başkalarına da bulaştırıyorlar” diye konuştu.

“Günde 1-2 tablet alarak HIV negatiflere benzer bir yaşama sahip olurlar”

Prof. Dr. Yeşim Taşova, HIV enfeksiyonunda gelinen tedavinin oldukça yüz güldürücü bir noktada olduğunu vurgulayarak, “Günde 1-2 tablet alarak HIV negatiflere benzer bir yaşam kalitesine ve süresine sahip olurlar. Aynı zamanda bulaşıcılıklarını düzgün tedavi alırlarsa sıfıra yakın azaltıyorlar. Bu imkandan HIV durumunun farkında olmayan tüm bireylerin yararlanması gerekiyor. HIV enfeksiyonu tedavi olunmazsa 8-10 yıl içerisinde AİDS’e gidiyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Ancak tedavi alındığında bugün 35-40 yıllara kadar uzayan bir yaşam seviyesine ulaşmıştır” dedi.

“Düzenli tedavi alırlarsa çocuk sahibi olabiliyorlar”

HIV enfeksiyonu taşıyan kişilerin düzenli tedavi almasının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşova, “HIV enfeksiyonu taşıyan kişiler düzenli tedavi alırlarsa çocuk sahibi olabiliyor. Gebe kalan kadınların HIV testi yaptırmasını mutlaka öneririm. Çünkü HIV tespit edilirse gebelik boyunca alınacak ilaçlar ile bebek HIV olmaktan kurtuluyor bu çok önemli. Bütün herkes hayatında bir kez HIV testi yaptırmalıdır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, her şeyin bir test yaptırmakla başladığını söyleyerek, “Eğer pozitifseniz endişelenmeyin. Biz şanslı ülkelerden biriyiz en son tedaviyi ülkemiz karşılıyor. Ve tedaviye ulaştığınızda diğer insanlardan farklı olmayan bir yaşam standartlarına ulaşıyorsunuz” dedi.

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