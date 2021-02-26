banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Prof. Dr. Tanyel: “İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasını ‘dışarı çıkmamak’ olarak algılamış, evlerde temas çok fazla”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, Karadeniz’deki korona virüs vaka artışını değerlendirerek, “İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasını ’dışarı çıkmamak’ olarak algılamış olsalar bile maalesef evlerde temas çok fazla” dedi.

Sağlık 26.02.2021, 15:50 26.02.2021, 15:58
2
Prof. Dr. Tanyel: “İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasını ‘dışarı çıkmamak’ olarak algılamış, evlerde temas çok fazla”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, Karadeniz’deki korona virüs vaka artışını değerlendirerek, “İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasını ’dışarı çıkmamak’ olarak algılamış olsalar bile maalesef evlerde temas çok fazla” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 korona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi’nin tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu. Türkiye’deki vakaların yüzde 24,1 yani her 4 vakadan 1’i Karadeniz Bölgesi’nde. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli akademisyenler vaka artışlarının ev ziyaretlerinden kaynaklı olabileceğini belirtirken yaşanan artışın devam etmesinin endişe verici olduğuna dikkat çektiler.

Yaz aylarına göre vaka sayılarında 2-3 kat artış olduğunu belirten OMÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, "Samsun’da ağustos ayına göre 2-3 katı vaka var. Tabii, kasım ve aralık ayları kadar yüksek değil. Biliyoruz ki mutant virüs daha kolay bulaşıyor. Dikkat edilmediği takdirde vakaların artmasından endişeleniyoruz. Biz yaz aylarını rahat geçirmiştik. Aralık ve kasım aylarında çok fazla hastamız oldu, servis açmak zorunda kaldık. Daha sonra ocak ayında biraz rahatlamışken, şubat ayında tekrar poliklinik başvuru sayılarında ve yatan hasta sayılarında artış görmeye başladık. Hastalarımıza ‘nereden bulaştı’ diye sorduğumuz zaman çoğunda maalesef ortak düzenlenen ‘mevlit ve doğum günü kutlama’ gibi öyküler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanlar sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkmamak olarak algılamış olsalar bile maalesef evlerde temas çok fazla. Kalabalık ortamlarda çok fazla bulunuyorlar. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda birkaç kişi enfekte olunca daha sonra 5-6 aile bir kişiden enfekte olup hastalanabiliyorlar. Şubat ayında bir artış yakaladık ve bu şekilde artarak gidecek diye korkuyorum” diye konuştu.

Karadeniz’e özgü bir mutant olmadığını açıklayan Tanyel, “Dikkat edilmemesi ve biraz da ihmal edilmesi belki biraz da insanların kısıtlamalardan sıkılmasından dolayı maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için bunların olduğunu düşünüyorum. Yine maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Aşı sırası gelen herkesin özellikle aşılanması gerekiyor. Aşının çok ciddi bir yan etkisi yok” şeklinde konuştu.

“Samsun’da, Türkiye’de diğer bölgelerde görülenlerden farklı bir mutasyon saptanmadı”

Karadeniz Bölgesi’ne özgü mutasyonun olmadığını söyleyen OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, “Son günlerde Samsun’da vaka sayılarında bir artış oldu. Laboratuvara gelen örnek sayılarında ve oranlarında son birkaç haftadır artış var. Diğer illere göre kıyasladığımız zaman bu artış özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülüyor. Fakat farklı bir neden, bilenen bir şey değil. Samsun’da, Türkiye’de diğer bölgelerde görülenlerden farklı bir mutasyon saptanmadı. Saptanan mutantlar Türkiye’nin diğer illerinde de bulunuyor. Bu vaka sayılarındaki artış belki şöyle açıklanabilir: Biz yaz aylarını Samsun’da çok rahat geçirdik. Vaka sayılarında çok artış yoktu. Bizdeki vaka sayılarındaki artış kasım ve aralıkta görüldü. Kasım ve aralık ayından sonra düşme yaşandı ama çok fazla bir düşüş kaydedilmedi. Oranlarımız belli sayılarda kaldı. Mesela Güneydoğu’daki illere bakarsak onlar ağustos ve eylül aylarında pik yaşadılar. Bizde bu şekilde olmadı. Ağustos ve eylül aylarını rahat geçirdik. Bizdeki artış daha geç olduğu için belki düşme de daha geç yaşanacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19