Prof. Dr. Songül Özer: “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, son günlerde tartışılan Covid-19 aşıları ve son kullanma tarihine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her ilacın olduğu gibi her aşının son kullanma tarihi olduğunu ifade eden Dr. Songül Özer, “Tüketici son kullanma tarihi konusunda aşıyı ya da ilacı üreten firmanın direktiflerini uygulamalıdır. Bununla birlikte hiçbir üretici firma, piyasaya sürülmüş ve kullanılmakta olan hiçbir ilaç ya da aşının son kullanma tarihini değiştiremez.”dedi.

Aşıyı saklama koşullarıyla ilgili çalışmalar sürüyor

Biontech aşısının en son yapılan güncelleme ile son kullanma tarihinin uzatıldığını kaydeden Dr. Songül Özer, “Biontech aşısı, çok soğukta saklanmayı gerektiren bir aşıdır ve aşının üretici firması Pfizer, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar ile birlikte bugüne kadar Biontech aşısının dağıtılma ve saklanma koşullarıyla ilgili birkaç kez güncelleme yapılmıştır. En son yapılan güncelleme ile aşının son kullanma tarihi uzatılmıştır.” diye konuştu.

Tüm dünyadaki aşıların son kullanma tarihi 4 ay uzatıldı

Pfizer tarafından yapılan bu değişikliğin Dünya Sağlık Örgütü ve ABD’den de onay aldığını ifade eden Dr. Songül Özer, “Böylelikle tüm dünyadaki aşıların son kullanma tarihi 4 ay uzatıldı. Eğer son kullanma tarihi geçmiş bir ürünün uygun bir şekilde saklanmadığı için toplatılması gereken bir ürünse kullanılması doğru değildir. Son kullanım tarihi geçmiş olan her ilaç ve her aşı istenmeyen bir yan etki oluşturabilir fakat bu durum şu an uygulamada olan Biontech aşısı ile ilgili bir durum değildir.”diye konuştu.

Aşı güvenle yaptırılmalıdır

Biontech aşısının güvenle yaptırılabileceğini belirten Dr. Songül Özer, “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir. Omicron varyantı bu hızla yayılıyorken üçüncü doz aşı da en kısa zamanda yaptırılmalıdır. Bazı vatandaşlar aşı flakonunun üstündeki Çince yazılara takılmaktalar ancak araştırmalar sonucunda olumsuz herhangi bir durum olmadığı görülmüştür. Bu yüzden güvenle aşı yaptırılabilir.” diye konuştu.