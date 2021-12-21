banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Hamsi kayıplara karıştı!
Hamsi kayıplara karıştı!
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
TOGG’un logosu yerini aldı
TOGG’un logosu yerini aldı

Prof. Dr. Songül Özer: “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir”

Covid-19 pandemisiyle mücadele tüm dünyada sürüyor. Pandemiyle mücadelede en önemli silah olan aşılardan Biontech’in son kullanma tarihi, 4 ay uzatıldı. Biontech aşısının saklama koşullarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten uzmanlar, “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir. Omicron varyantı bu hızla yayılıyorken üçüncü doz aşı da en kısa zamanda yaptırılmalıdır.” tavsiyesinde bulundu.

Sağlık 21.12.2021, 11:55
Prof. Dr. Songül Özer: “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, son günlerde tartışılan Covid-19 aşıları ve son kullanma tarihine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her ilacın olduğu gibi her aşının son kullanma tarihi olduğunu ifade eden Dr. Songül Özer, “Tüketici son kullanma tarihi konusunda aşıyı ya da ilacı üreten firmanın direktiflerini uygulamalıdır. Bununla birlikte hiçbir üretici firma, piyasaya sürülmüş ve kullanılmakta olan hiçbir ilaç ya da aşının son kullanma tarihini değiştiremez.”dedi.

Aşıyı saklama koşullarıyla ilgili çalışmalar sürüyor

Biontech aşısının en son yapılan güncelleme ile son kullanma tarihinin uzatıldığını kaydeden Dr. Songül Özer, “Biontech aşısı, çok soğukta saklanmayı gerektiren bir aşıdır ve aşının üretici firması Pfizer, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar ile birlikte bugüne kadar Biontech aşısının dağıtılma ve saklanma koşullarıyla ilgili birkaç kez güncelleme yapılmıştır. En son yapılan güncelleme ile aşının son kullanma tarihi uzatılmıştır.” diye konuştu.

Tüm dünyadaki aşıların son kullanma tarihi 4 ay uzatıldı

Pfizer tarafından yapılan bu değişikliğin Dünya Sağlık Örgütü ve ABD’den de onay aldığını ifade eden Dr. Songül Özer, “Böylelikle tüm dünyadaki aşıların son kullanma tarihi 4 ay uzatıldı. Eğer son kullanma tarihi geçmiş bir ürünün uygun bir şekilde saklanmadığı için toplatılması gereken bir ürünse kullanılması doğru değildir. Son kullanım tarihi geçmiş olan her ilaç ve her aşı istenmeyen bir yan etki oluşturabilir fakat bu durum şu an uygulamada olan Biontech aşısı ile ilgili bir durum değildir.”diye konuştu.

Aşı güvenle yaptırılmalıdır

Biontech aşısının güvenle yaptırılabileceğini belirten Dr. Songül Özer, “Biontech aşısı güvenle yaptırılabilir. Omicron varyantı bu hızla yayılıyorken üçüncü doz aşı da en kısa zamanda yaptırılmalıdır. Bazı vatandaşlar aşı flakonunun üstündeki Çince yazılara takılmaktalar ancak araştırmalar sonucunda olumsuz herhangi bir durum olmadığı görülmüştür. Bu yüzden güvenle aşı yaptırılabilir.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8