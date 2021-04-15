Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, çift doz yapılan korona virüs (Covid-19) aşılarından 3 ile 6 ay sonra farklı tür aşı grubundan tek doz yapılması gerektiğine dikkat çekti. Şener, “Ama bunu, ‘Mutlaka herkes olması gerekir’ gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu” dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, korona virüs aşılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan aşıların ardından 3 ile 6 ay sonra tek doz hatırlatma aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, “Alper Şener, “Aslında Türkiye’de başlangıçtan beri Sinovac aşısı yapılıyor, biliyorsunuz çift doz şeklinde uygulandı. Türkiye’de varyant virüs bu kadar yaygınken, anlayabildiğimiz kadarıyla İngiltere varyantının da etkinliğinin sınırlı olduğunu bildiğimiz Sinovac aşısı olan gruba, tek doz hatırlatma BioNTech aşısı yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Hatırlatma dozu farklı bir aşı grubunda olmalı”

Korona virüs aşılarının normal bir şekilde yapıldıktan sonra tek doz hatırlatma aşısının farklı gruptan yaptırılması gerektiğini belirten Şener, “Ama bunu, ‘Mutlaka herkes olması gerekir’ gibi algılamayın. Özellikle sağlık personeli için böyle bir risk söz konusu. Varyant virüs enfekte olma, potansiyeli yüksek olan popülasyon için söz konusu. Süre ne zaman olmalı? Son Sinovac aşısından 3 ile 6 ay sonraki periyotta bu sıralarda hatırlatma dozunun, mutlaka farklı bir aşı grubundan tercihen BioNTech olduğu için söylüyorum. BioNTec aşısının tercih edilmesi uygun olur” diye konuştu.

Öte yandan, Çanakkale’de artış gösteren korona virüs vakalarının ardından yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka tablosunda ilk 3’te yer alan Çanakkale’de vaka sayısı bir haftada 546,77’den 797,34’e yükseldi. 8 Şubat’tan 13 Nisan’a kadar 21 kat artış gösterdi.