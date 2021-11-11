Prof. Dr. Özkaya: "Plazma stoklarının bittiğini duyuyoruz, mutlaka kan bağışında bulunmalıyız"

Vatandaşların Kızılay’a giderek immün plazma bağışında bulunmasını konusunda çağırıda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Maalesef hala tedavide etkili ilaç yok. Korona geçirdikten sonra iyileşen kişilerden

aldığımız plazmayı kritik kötü hastalara veriyoruz. İmmün plazma stoklarının bittiğini duyuyoruz. Vatandaşların Kızılay’a giderek kan bağışında ve plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi.

"Avrupa’da artık inanılmaz vaka artışları var"

Korona geçirmiş kişilerden alınan immün plazmalar diğer Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Bağışlanan immün plazmalar yoğun bakımdaki hastaların yaşama tutunmasını sağlayabiliyor. Son günlerde ise tedavi için gerekli olan immün plazma bağışının düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya uyarılarda bulundu. Koronaya karşı korunmanın yanı sıra göz ardı edilen bir durumun immün plazma bağışı olduğunu söyleyen Özkaya, "Bildiğiniz gibi artık Avrupa’da artık inanılmaz vaka artışları var. Bu artışlar mutlaka peşinden Türkiye’de yansıyacak. Ölmekten korunmanın tek yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Korunmaktan öte göz ardı ettiğimiz bir nokta var. Bu hastaların tedavisi. Maalesef hala tedavide etkili ilaç yok. Hala deneysel aşamada ilaçlar var. Etkinliği kanıtlanmış ilaçlarda var ancak fiyatları çok pahalı olduğu için bizim ülkemizde maalesef herkesin ulaşabileceği bir tedavi yöntemi henüz daha bulunamadı. Şu an mevcut hastalarımızdan en etkili tedavi yöntemlerinden biri de ölmek üzere olan özellikle yoğun bakımda hastalarında kullandığımız immün plazma tedavisidir. Korona geçirdikten sonra iyileşen kişilerden aldığımız plazmayı kritik kötü hastalara veriyoruz. Böylece vücut direncinin arttırmayı hedefliyoruz. Hasta sayısındaki bu kadar artışa rağmen insanların duyarlı olmadığını görüyoruz ve Kızılay’da immün plazma stoklarının bittiğini duyuyoruz. Mevcut hastalarımızdan talepleri doğrultusunda plazma sayısı az olduğu için bunun temininde zorluk yaşıyoruz. Zor zamanlarımızda her zaman yanımızda olan bir kurumun biz de yanında olmak zorundayız. Giderek mutlaka kan bağışında bulunmalıyız. Plazmalarınızı bağışlamanızı istiyoruz. Sadece aşı ile korunmak değil tedavide elimizin güçlü olmasını istiyoruz. Yoksa hala elimizde etkili bir tedavi yöntemi yok. Bir sürü ilaç tedavide etkili olduğu söyleniyor ama bunların ülkeye gelmesi tedavi de kullanılması çok pahalı olduğu için çok zor durumda kullanılıyor. O yüzden elimizdeki mevcut tedavileri en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için vatandaşların Kızılay’a giderek kan bağışında ve plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Pişman olmamak için herkesin aşı olmasını istiyoruz"

Koronadan dolayı yaşam mücadelesi veren aşısız bir kişini akciğerlerinin inceleyen Özkaya, "45 yaşındaki bir hastamız aşı olmaya zamanı olmadığı için yaygın akciğer tutulumuyla geldi. Aşı hastalığa yakalanmanızı önlemeyecek ama hastalığa yakalandığınızda bu tabloya girmenizi önleyecek. Bu hastamızı maalesef kaybetmek üzereyiz. Pişman olmamak için herkesin aşı olmasını istiyoruz. Bu hastamızı yaygın akciğer tutulumu ile hayat mücadelesi veriyor" şeklinde konuştu.