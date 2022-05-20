Prof. Dr. Özkaya: “Korona vakaları azaldı, ’baktariyel pnömoni’ salgını başladı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son zamanlarda ciddi sayıda polikliniklere ’bakteriler pnömoni (zatürre)’ hastalarının geldiğini belirterek, "Enfeksiyonlara bağlı gelişen zatürreler çok sayıda polikliniklere gelmeye başladı. Bununla ilgili insanlarda hala korku var” dedi.

Korona virüs salgınında sona doğru gelinirken Prof. Dr. Özkaya, polikliniklere gelen korona hastalarının yerini zatürreye bıraktığını söyledi. Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesinden dolayı bakteriyel zatürrenin arttığına dikkat çeken Özkaya, “Korona salgının sonuna geldik. Polikliniklerde de korona hastaları yok denecek kadar azaldı. Bilindiği gibi artık herkese de test yapmıyoruz. Test endikasyonu olan hastalarda çok azaldı. Yaptığımız testlerin büyük bir kısmı da negatif geliyor. Havaların birden ısınmasıyla, soğuk havadan biden sıcak havaya geçilmesiyle bazı solunum problemleri ortaya çıktı. Özellikle 20 -50 yaş arası ciddi sayıda akciğer zatürresi dediğimiz pnömoni vakalarının çok sayıda arttığını görüyoruz. Normal olarak bu diğer solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı gelişen zatürreler çok sayıda polikliniklere gelmeye başladı. Bununla ilgili insanlarda hala korku var. Zatürremiz korona virüse mi bağlı diye. Gerçekten şuan testlerin büyük bir çoğunluğu negatiftir. Bunlar ısının değişikliğine bağlı bakteriyel zatürre olduğunu ya da normal mevsimsel gribe bağlı zatürrelerin olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

“Korona grip gibi yayılıyor ama bu sadece basit bir grip gibi değil”

Kovidin şuan da toplumda risk oluşturmadığını ifade eden Özkaya, “Normal grip virüsünden daha hafif seyrettiğini gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Isı değişiminden dolayı ciddi anlamda zatürre vakaları görmeye başladık. Bu sizin kovid olduğunuzu veya toplumda hala korona virüsün var olduğunu göstermiyor. Bu normal basit zatürrelerden biridir. Önlemlere tabii ki devam edeceğiz. Korkacak panik yapacak bir durum yok. Son zamanlarda aslında sosyal medyada korona virüsü bir grip olduğunu ve insanların yanlış tedavilerle, yanlış ilaçlarla bu hastalığın bilinmediğini şimdi fark edildiğini söyleyen sosyal medya haberleri var. Bu aslında gribe benzeyen bir hastalıktır. Grip gibi yayılıyor ama bu sadece basit bir grip gibi değildir. Zamanında o kadar çok hasta gördük ki evet grip gibi yayıldı ama normal gripteki akciğer tutulumuna göre çok daha fazla akciğeri tutuyordu. Ciddi anlamda solunum yetmezliğine götürüyordu. Sosyal medyada yayılan kovid aslında gripmiş teması grip gibi yayılan ama çok fazla bulaşan, çok fazla insanı birden etkileyen bir salgın gibi düşünmek lazım. O yüzden halkın geriye dönük baktığında olumsuz yaşantıları unutmamalarını istiyoruz. Gerçekten çok fazla insan eskisi gibi hayat kalitelerini eskisi gibi sağlayamadı. Bunu basit bir grip gibi düşünmeyin. Salgındı ve bitirdik. Kovid artık basit bir virüs hastalığı olarak aramızda devam edecek. 30 yaşında genç bir hastamız. Korona virüsün akciğer tutulumlarına benzer zatürre ile geldi. Testi negatif çıktı. Zaten test sayısı oldukça azaldı. Ani sıcak, soğuk değişimine bağlı normal bakteriyel zatürre dediğimiz tablo ile karşılaştık. Şuan bakteriyel pnömomi salgını var. Korona grip virüsüne benzeyen viral hastalık ama gerçekten akciğerleri çok etkiledi” açıklamasında bulundu.