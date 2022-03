Prof. Dr. Özkaya: "Kızılay’a kan borcumuz var"

Kızılay Samsun Şubesi tarafından başlatılan kan kampanyasında konuşan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “100 binleri bulan vakalardan sonra kritik hastalarımıza kan ve immün plazma bulamadık. Kan stoklarımız ve plazma stoklarımız boşaldı. Kızılay her gün, her zaman yanımızda olduğu için bizim onların kan stoklarını, plazma ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor” dedi.

Atakum ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs sürecinde özellikle binlerce Covid -19 hastasına plazma sağlanarak hayat kurtarıldı. Son günler ise devam eden korona sürecinde azalan kan bağışlarına dikkat çekmek amacıyla kan kampanyası gerçekleştirildi.

“Kızılay’a kan borcumuz var”

Kampanyada konuşan Prof. Dr. Özkaya, “Kan her zaman bir ihtiyaçtır. Özellikle bu son 2 yılda inanılmaz derecede Kızılay insan hayatı kurtardı. Binlerce Covid -19 hastasına plazma sağladı ve hayatını kurtardı. Sadece sağlık çalışanlarının değil vatandaşların kan ihtiyaçlarını, plazma ihtiyaçlarını karşıladı. Bu son dalgadan, 100 binleri bulan vakalardan sonra kritik hastalarımıza kan ve immün plazma bulamadık. Kan stoklarımız ve plazma stoklarımız boşaldı. Bu durumda acil olarak Kızılay ve Kızılay Atakum Şubesi her zaman hızır gibi yetişti ve kampanya başlattı. Kızılay’a kan borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyelim. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Dünya çok kalabalık ve pandemiyi bu yaza bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki salgınlarda, önünüzdeki hastalıklarda Kızılay her gün, her zaman yanımızda olduğu için bizim onların kan stoklarını, plazma ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor” dedi.

“Koronadan dolayı kan bağışları azaldı”

Kızılay Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu, “İstiyoruz ki bu önemli ihtiyacı bir nebze de olsa Atakumlu hemşehrilerimizin katkılarıyla birlikte gidermiş olalım. Hastanelerde kan bekleyen hastalarımıza şifa olsun inşallah bu hareketimiz. Herkesi özellikle 4 ile 6 Mart tarihlerinde kan vermeye davet ediyoruz. Özellikle koronadan dolayı kan bağışları azaldı. Vatandaşlık görevimizi yerine getirerek bu konuda lütfen bizlere yardımcı olun” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız her an vefat eder diye başımı beklemişler”

İmmün plazma bağışı sayesinde hayata tutunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Adem Dirican, “Yaklaşık 1 yıl önce korona hastalığına yakalandım. 15 gün kadar hastanede yatarak tedavi gördüm. Bu süreçte 3-4 gün arkadaşlarımız her an vefat eder diye başımı beklemişler. Bu sırada diğer tedavilerimle beraber Kızılay’dan temin edilen immün plazma da kulandım. Halen 2 yıldır birçok hastamızda immün plazma kullanıyoruz. Kızılay’a bu sebeple kan borcumuz var. Herkesi Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kampanyaya Kızılay görevlileri ve vatandaşlar katıldı.