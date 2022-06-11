Prof. Dr. Özkaya: “Hastalıklar birbirine karışıyor”

SAMSUN (İHA) – Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, mevsim ve iklimlerin birbirine karışması ile çevresel değişikliklerden etkilenen hastalıkların da birbirine karıştığını söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Şevket Özkaya, 5-11 Haziran Dünya Alerji Haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Haziran ayının, hem alerji hem de çevre farkındalık etkinliklerinin ortak ayı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, “Yıllar önce uzmanların söylediği gibi dünyada küresel çevresel ve iklim değişiklikleri travma düzeyinde afetlerle kendini gösteriyor. Mevsimlerin geçiş dönemleri olan ilkbahar ve sonbahar mevsimleri hızla kısalıyor. Yıl boyu sıcak ve serin dönem yaşanacak. Bunun arasında geçişler ani olduğu için sert rüzgarlar, yağmurlar ve afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Artık ilkbahar ve sonbahar mevsimleri 3 ay değil, günler içinde 4 mevsimi yaşatacak kadar kısaldı. Belki de daha sonra ortadan da kalkacak. Onun yanında soğuk bir kış ve sıcak bir yaz olacak” dedi.

“Hastalıklar birbirine karışıyor”

Alerjik şikâyeti artanların uzman hekime başvurmaları gerektiğinin altını çizen Özkaya, “Artık bahar aylarında gördüğümüz alerjik şikâyetler yerini zatürre ve bronşite bırakıyor. Hastalar öksürük ve nefes darlığı şikâyetlerinin alerjik mi yoksa başka bir hastalık mı olduğunu anlamıyor. Artık mevsimlerin, iklimlerin birbirine karışması ile çevresel değişiklerden etkilenen hastalıklar da birbirine karışıyor. Öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken ve düzelmesi geciken, iyileşmeyen her hastanın mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri gerekiyor” diye konuştu.