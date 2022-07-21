Prof. Dr. Özkaya: "Astım tedavisinde kullanılan bir ilaç Covid-19 tedavisinde etkili"

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, bir ilacın korona hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olduğu belirterek, “Çocukluk çağı astımından itibaren, erişkin astımında da kullandığımız ve yıllardır kullanılan güvenli bir ilacın özellikle korona hastalarında virüsün ağır geçirmesini önlediği biliniyor” dedi.

Covid-19 aşıları hastalığın ağır geçmesinin önüne geçerek hastaneye yatışları azalttı. Samsun’da görev yapan korona virüs pandemisinde yurt içi ve yurt dışında çalışmaları bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise tedavi sürecinde “Montelukast” adlı ilacın korona hastalarının tedavisinde etkili olduğunu söyledi.

“Umut verici olduğunu düşünüyoruz”

Korona virüsü hala tam bir tedavisi olmadığını fakat bir ilacın ön plana çıktığını söyleyen Özkaya, "Bu hastalığın hala bir tedavisi yok. Şikâyetlerine yönelik verdiğimiz ilaçlar var. Hala ilaç araştırmaları var. Avrupa’da ve dünya literatüründe bir ilacın çok öne çıktığını biliyoruz. Laboratuvar ortamında bir ilaç virüs üzerinde farklı bir şekilde etkili olduğu bulunmuş. Bununla ilgili dünya üzerinde çok fazla çalışmalar var. Ülkemizde de çalışmalar var. Özellikle çocukluk çağı astımından itibaren, erişkin astımında da kullandığımız ve yıllardır kullandığımız güvenli bir ilaç olan ‘Montelukast’ın özellikle korona hastalarında virüsün ağır geçirmesini önlediği laboratuvar ortamında gösterilmiş. Belki önümüzdeki günlerde bu ilaç çalışmalarının daha artırılması nedeniyle ümit verici olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten dünyada bilim adamları bu hastalığın çaresini bulmak için canla başla çalışıyorlar. Hala mevcut aşıların sizin koruduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Sürü bağışıklığı bize yardımcı oldu”

Geçen yıl bu zamanlara göre Covid-19 vakalarında ciddi artış olduğunu dikkat çeken Özkaya, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre vaka sayılarında 40 kat artış var. Hastane başvuruları da 3 kat arttı. Hastane yatışlarımız vaka sayılarına oranla çok daha düşüktür. İnsanların aklına bazı soru işaretleri geliyor. Verdiğimiz tedavilerde bir değişiklik var mı bunu merak ediyorlar. Yasakların kalkmasıyla bir nebze sürü bağışıklığı dediğimiz etkinin toplum içinde yararını görüyoruz. Gerçekten bu sürü bağışıklığı ve yasakların kalkmasıyla çok hızlı bulaşan bir virüs mutasyonu görüyoruz. Çok hızlı bulaşmasına rağmen sürü bağışıklığının etkisiyle herkesin vücut direncinin artığını ve ölümcül etkisinin az olduğu mutasyon ile karşı karşıyayız. Sürü bağışıklığı bize gerçekten 2 şey sağlamış oldu. Birincisi çok hızlı yayılan bir virüs mutasyonu oldu. İkincisi ise ağır hasta sayısının az olduğu kötü vakaların olmadığı bir salgın haline geldi. Gerçekten ilk zamanlardaki virüsler gibi değildir” şeklinde konuştu.