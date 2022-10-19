Prof. Dr. Özkaya: "Aşı bulaşmayı değil, ölümleri önledi"

Son günlerde yaşanan aşı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Pfizer’ın CEO’su ’korona aşısının bulaştırıcılığı önleyip önlemediğini test etmeden piyasaya sürüldüğünü’ iddia etti. Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu" dedi.

Pandemi döneminin halen devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya korona aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun zamandan sonra maske yasağının olmadığı bir kışa hazırlandıklarını belirten Dr. Şevket Özkaya, "Avrupa’da özellikle Fransa ve İngiltere’de vaka sayılarında artışlar bildiriliyor. Bütün dünya en ölümcül olan delta mutasyonuyla ve en bulaşıcı olan omicronun birleşmesiyle ortaya çıkacak ölümcül bir virüs mutasyona hazırlanmaya başladı" diye konuştu.

"Bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk"

Özellikle aşı konusunda bir tartışmanın ortaya çıktığını ifade eden Özkaya, "Pfizer’ın CEO’su son yaptığı açıklamada bizim çok yaygın kullandığımız, şu anda da mevcut aşımızın ’bulaştırıcılığı önleyip önlemediğini test etmeden piyasaya sürüldüğünü’ iddia etti. Bu açıklamadan sonra ciddi anlamda aşı konusunda tartışmalar başladı. Biz hep şunu söylüyoruz: Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Biz aşıdan aşı bulaştırıcılığı önlemeyecek ama bu hastalık size bulaştığında hayatta kalmanızı sağlayacak, bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu. Sağlık Bakanlığı’nın hızlı bir aşılama programıyla virüsten dolayı gerçekleşen ölümler birden azaldı. Bizler de bunu yaşayarak öğrendik" şeklinde konuştu.

"Aşı emniyet kemeri gibi"

Aşının emniyet kemeri gibi olduğu söyleyen Dr. Özkaya, "Emniyet kemeri sizi kaza yapmaktan korumaz ama kaza yaptığınız zaman hayatta kalmanızı sağlar. Aşıya da emniyet kemerine baktığımız gözle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Son 1 yıl içinde aşı olanlarda gerçekten son yazdaki ciddi vaka artışlarında neredeyse ölümün hiç olmadığını görerek test etmiş olduk. Şu andaki mevcut aşılarında vatandaşları hala koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa’daki vaka artışları özellikle havaların soğumasıyla normal grip ve Covid virüsünün birbirine karıştığını ve Covid virüsünün de çeşitli mutasyonlarının birbirine karışarak bulaştırıcılığının artacağını düşündüğümüz için vaka sayılarında artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Deltacron virüsü

Son zamanların gündeme gelmeye başlaya ’deltacron’ virüsünü Türkiye için ölümcül risk faktörü oluşturmadığının altını çizen Dr. Özkaya, "Mevcut aşılar ülkemizde hala koruyucu etkisini gösteriyor. Artık neredeyse ciddi vaka görmüyoruz. Ama önümüzdeki kış bizi ne bekliyor onu bilmek lazım. Özellikle son zamanlarda okulların açılmasıyla vaka sayılarında biraz artış olacağını gözlemlemiştik. Aslında testi pozitif olan çok vakamız yoktur. Sadece grip ve soğuk algınlığı belirtileri var. Aslında çocuklar bu konuda çok şanslıdır. Tek problem virüsü evdeki anne ve babalarına taşımalarıdır. Biz bu konuyu okullar açıldıktan sonra veliler hastalandı diyerek nitelendiriyoruz. Çünkü çocuklar 1-2 günde bunu grip gibi geçirip anne babalarına bulaştırdıklarında anne babalarında uzamış öksürük, semptomlar başlıyor. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybına yol açıyor. Kovid vaka sayılarında şu anda kayda değer bir artış görmüyoruz. Mevcut aşılarında hala koruduğunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz" açıklamasında bulundu.