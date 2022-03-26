Prof. Dr. Özkaya: "Artık dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma ve hastalık yapma hızı yavaşladı"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, korona virüsün(Covid-19) bulaşma hızının yavaşladığını belirterek, "Hastanelerde servisler ve yoğun bakımlar bir bir kapatılmaya başlandı. Fakat hala aşılarını tamamlamış hastalarımız tek tek gelmeye başlıyor. Eskisi gibi büyük dalgaların olduğu vakaların 100 binlere vurduğu dalgalanmalar olmayacak ama vakaları yine görmeye başlayacağız" dedi.

2 yılı aşkın süredir korona virüs ile mücadele devam ederken bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Son günlerde özellikle aşısız vakaların ayakta tedavi olmaya geldiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, virüsün artık 1 ay sonra akciğerlere indiğini ve insanları etkilediğini söyledi. Koronanın hayatı tehdit edecek bir hastalık olmaktan yavaş yavaş çıktığını ifade eden Özkaya, "Bilindiği gibi artık korona yok denecek kadar azaldı. Ülkemizde hayatı tehdit edecek bir hastalık olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tabii, bu durumda aşıların etkisi çok büyüktür. Hastanelerden servisler ve yoğun bakımlar bir bir kapatılmaya başlandı. Fakat hala aşılarını tamamlamış hastalarımız tek tek gelmeye başlıyor. Eskisi gibi büyük dalgaların olduğu vakaların 100 binlere vurduğu dalgalanmalar olmayacak ama vakaları yine görmeye başlayacağız. Tek tek vakalar geliyor. Eski dalgalanmaları göreceğimizi beklemiyoruz. Gelen son vakalar yine yaygın akciğer tutulumu ile geliyor. Bunlar genelde aşılarını tamamlamamış ya da aşı olmamış vakalardır. Önceden uzamış Covid yani hastalık iyileştikten sonra semptomları devam eden bir Covid grubu vardı. Biz bunlara uzamış Covid diyorduk. Şimdi gelen bazı hastalarımız ise gerçekten akciğer tutulumları geç dönemde ortaya çıkan vakalar var. Neredeyse Covid olduktan 3-4 hafta sonra akciğerlerine inen vakalarla karşılıyoruz. Aslında uzamış Kovid-19’un şimdi ne olduğunu anlamaya başladık. Sadece semptomatik değil, akciğer tutulumu da geç dönemde ortaya çıkabiliyor. Eskisi gibi pikler olmayacak ama vakalar yine tek tek gelmeye başlayacak. Ayaktan hala Covid hastası bakıyoruz ama servislerimiz ve yoğun bakımlarımız tek tek kapatılmaya başlandı. Bu çok güzel ve sevindirici haberdir. Halkımızın hem maske hem de aşı konusunda özen göstermelerini istiyoruz. Covid pozitif olduktan 3 hafta veya 4 hafta sonra virüsün akciğere indiğini görüyoruz. Bu durum biraz bizi endişelendiriyor. Aşısını olmamış ya da aşısını tamamlamamış hastaları da 4 hafta sonra akciğer tutulumu görmeye başladık. Özellikle aşısız hastalarda bu durum böyledir. Hastalığın bulaşıcılık hızının yavaşlamasıyla beraber virüsün de hastalık yapma hızı yavaşladı" diye konuştu.

Akabinde korona olduktan 1 ay sonra hastaneye yatan bir hastanın akciğerlerini inceleyen Özkaya, akciğerlerdeki tahribatı gözler önüne serdi.