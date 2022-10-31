Prof. Dr. Özkaya “Artan zatürre vakaları ile karşı karşıyayız”

Son haftalarda grip ve benzeri şikayetlerle gelen hastalarda zatürre vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Şikayetlerin devam etmesi ve iş, okul gibi günlük aktivitelerin yoğunluğu ile birlikte polikliniklerde ve acillerde bu uzamış grip benzeri tablonun sonrasında artmış zatürre vakaları ile karşı karşıyayız” dedi.

Hava değişimi ile birlikte okulların da başlamasıyla son haftalarda grip ve benzeri vakalarda artış yaşandığı gözleniyor. Covid-19 sonrası özellikle grip hastalığına karşı verilen hassasiyet sebebiyle Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip ve benzeri şikayetlerle gelen kişilerde hastalığın uzun süre devam ettiğini ve gün geçtikçe artan zatürre vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ayrıca okulların açılması ile son günlerde okula giden çocukları olan anne ve babaların hastalanmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, kliniklerde bu hastaların oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, “Çocuklar hastalığı bir iki günde atlatırken anne ve babalarına bulaştırarak günlerce öksürük başta olmak üzere uzamış şikâyetlere neden olmaya başladı” şeklinde konuştu

“Covid-19’da uzun zamandır ağır vakaların olmadığı bir dönem yaşıyoruz”

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 salgınının son durumu hakkında da bilgi vererek, “Uzun zamandır artık ağır vakaların, serviste ve yoğun bakımlarda yatan hastaların olmadığı bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu. Covid-19’un öldürücü bir hastalık formundan çıkararak, hafif geçirilen grip benzeri bir tabloya dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Özkaya, son birkaç haftadır özellikle erişkinlerde 1 haftadan daha uzun süren öksürük ve halsizlik şikayetleri görüldüğüne dikkat çekti. Bunun alışılan grip virüsüne benzemekle birlikte daha uzun sürdüğü bilgisini veren Özkaya’ya göre grip virüsü bir iki gün semptomatik seyrederken, son günlerde bu şikayetlerin günlerce sürdüğü bir tablo olduğunu söyledi.

Grip, zatürre ve Covid-19 aşısı kimlere, ne zaman yapılmalı

Covid-19 aşısının şu an ölümcül olmaması sebebiyle özellikle riskli grup olan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uygulandığını belirten Prof. Dr. Özkaya, ayrıca bu sene içinde Covid-19 aşısı olmayan vatandaşların da rapel dozlarını yani pekiştirme aşılarını yaptırmalarını önerdi. Özkaya, grip aşısının ise yine yaşlı ve özellikle akciğer olmak üzere kronik hastalığı, sık grip olan ve grip olduğunda ağır geçiren vatandaşlarımızın bu ay içinde olmalarını tavsiye etti. Son zamanlarda zatürre vakalarındaki artış dolayısıyla zamanlamanın önemine de değinen Özkaya, “Zatürre aşılarının her yıl değil, kronik ve riskli olan gruplarda en az 5 yılda bir yapılması gerekmektedir” diye sözlerini sonlandırdı.