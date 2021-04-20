Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Aşı yaptırmamak asker kaçağı olmak gibi

Çoğu vatandaş randevularını alıp hastanelere akın ederken, bazı kesim ise aşı olmama konusunda tereddüt yaşıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, NTV ekranlarında yayınlanan 'Hayat Senin Elinde' programında, aşı kararsızlığı yaşayan kişilere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUYORSANIZ..."

Kararsızlığın, aşı reddi noktasına doğru gitme ihtimali üzerinde duran Osman Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Aşı reddi noktasında iş sarpa sarar. Aşı yaptıran kişinin şunu bilmesi lazım. Aşılanmak böyle bir salgında tıpkı bir savaşta savaş katılmak kadar önemlidir. Hatta savaş gönüllüsü nasıl oluyorsanız, aşı gönüllüsü olmanız lazım. Aşılanmak her vatandaş için bir vatandaşlık görevi, her insan için de dünyaya karşı insani bir görevdir. Bizim birimizin aşılanmaması, toplumsal olarak aşılanmış noktaya varsak bile mikrobun başka ülkelere ihracı anlamına gelir. Şehrimizin, ülkemizin dışına çıkmasını istemiyorsak aşılanmak zorundayız.

"BU İŞİN ÜÇ TANE ÇIKIŞ YOLU VAR"

Aşı reddi bir nevi toplu savaşta asker kaçağı olmaktır, o kadar önemli. Onun için aşılanmayla ilgili fikirlerimizi söylerken çok dikkatli olmamız, çok özenli davranmamız lazım ve aşı konusunda konuşurken bilen seslere, bilim insanlarından gelen önerilere kulak vermemiz lazım. Aşı reddi olayında beklediğimiz yumuşamaya sağlayamadık. Bu işin üç tane çıkış yolu var unutmayın, aşı, aşı, aşı."