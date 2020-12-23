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Prof. Dr. Orhan Kural’dan kötü haber
Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural’ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi
Sağlık 23.12.2020, 09:09
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Onur Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.
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