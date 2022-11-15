Prof. Dr. Önal: "Akciğer kanserinde erken teşhis başarı oranını arttırıyor"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H. Cem Önal, "Unutulmamalıdır ki; kanserden korunma çok önemlidir, ama erken tanı da hayat kurtarır.

Prof. Dr. H. Cem Önal, ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemine ve kanserden korunma yollarına dikkat çekti. Kanserin, tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra bilinen en sık ölüm nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, “Tüm dünyada en sık görülen kanser türü ve kansere bağlı ölüm nedenlerinin başında akciğer kanseri gelmektedir. Akciğer kanserinin de en önemli nedenin de sigara olduğu yapılan bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir. Kanserden korunmanın kanser tedavisinden daha önemli ve daha kolay olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kanserden korunmak için yapılacak en önemli unsurlar sigara içmemek, düzenli beslenme ve egzersizdir. Günümüzde sigara başta olmak üzere, çevre kirliliği ve kanserojen maddelerin zararlı etkileri ile ilgili ciddi çalışmalar ve kampanyalar yürütülmektedir” dedi.

Kanser tedavisinde uygulamış oldukları tedavi hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Cem Önal, şunları kaydetti:

“Radyoterapi, kanser hastalarının çoğunda erken evredeki hastalıklarda tümörü tamamen ortadan kaldırmak ve bölgesel tekrarlama riskini azaltmak amacıyla kullanılırken, ileri evre ve yaygın hastalıkta ise kansere bağlı; kanama, ağrı, nefes darlığı, şuur bulanıklığı gibi semptomları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanan etkin bir tedavi yöntemidir. Akciğer kanserinde de erken evre hastalıkta cerrahiye uygun olmayan hastalarda etkin bir tedavi yöntemi iken, lokal ileri evrede ise sistemik tedavi ile birlikte eş zamanlı radyoterapi hastaların çok büyük kısmına uygulanan tedavi yöntemidir. Son yıllarda da başta meme, prostat, akciğer ve kolorektal kanserler olma üzere, birçok kanser türlerinde ölüm oranlarında belirgin azalma olduğu raporlanmıştır. Akciğer kanserinde özellikle sigara içmenin azalmasıyla birlikte yakın dönemde radyoterapi uygulama yöntemlerinde yenilikler ve hedefe yönelik akıllı ilaçların kullanımı ile de yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle Kanser tedavisinde güncel değişikliklerin de çok yakın takip edilmesi de gerekmektedir. Radyoterapi merkezlerinde kullanılan cihazlar ve planlama sistemleri kadar akademik çalışmalar ve kişisel tecrübeler de öne çıkmaktadır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’mızda konusunda uzman hekim ve radyasyon fizikçileri tarafından teknolojik olarak en üst düzeyde olan radyoterapi cihazları ile gerçekleştirilen tedaviler uluslar arası arenada yüksek prestijli kanser merkezlerinde elde edilebilen benzer yüksek tümör kontrol ve düşük yan etki oranlarıyla, hastalara kaliteli bir yaşam sunmaktadır. Özellikle de kısa süre içerisinde bölgemizde eksikliği olan kaliteli onkolojik tedaviler de yapılmaya başlanmıştır. Unutulmamalıdır ki; kanserden korunma çok önemlidir, ama erken tanı da hayat kurtarır.”