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Prof. Dr. Oğuztürk: “Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor”

Son dönemlerde artış yaşanan grip vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor. Bu anlamda Omicron varyantı ile grip arasında böyle bir farklılıktan bahsedebiliriz. Klinik belirtiler gerçekten birbirine çok benziyor ve laboratuvar tahlili ile ayrım yapmak zorundayız” dedi.

Sağlık 17.01.2022, 10:59 17.01.2022, 13:10

Son dönemlerde artış yaşanan grip vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor. Bu anlamda Omicron varyantı ile grip arasında böyle bir farklılıktan bahsedebiliriz. Klinik belirtiler gerçekten birbirine çok benziyor ve laboratuvar tahlili ile ayrım yapmak zorundayız” dedi.

Uzmanlar son günlerde H1N1 ya da H3N2 yani halk arasında bilindiği adıyla domuz gribi vakalarının kliniklerde gözlemlendiğini açıkladı. Bu konu hakkında kendi klinik tablolarında da bulgulara rastladıklarını belirten ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Kapalı ortamlarda yaşamanın zorunlu olduğu bir dönemdeyiz. Kış mevsimi maalesef solunum yolu hastalıkları açısından risk oluşturmakta ve biz şuan kış sezonunun ortalarında bu sıkıntıları yaşamaktayız. Hem Covid-19 hastalığının Omicron varyantının baskın bir şekilde hastalık oluşturma durumu söz konusu hem de grip sezonunun olması, mevsimsel grip ve bunun domuz gribi de dahil bir şekilde görülmesi nedeniyle önemli bir süreçten geçiyoruz. Maalesef hem Covid-19 hastalığının belirtileri hem mevsimsel gribin belirtileri hem de domuz gribi dediğimiz H1N1 ve H3N2 sub gruplarının oluşturmuş olduğu belirtiler birbirine oldukça benzemekte. Bu şikayet ve belirtiler var olduğu zaman kişinin bir sağlık kuruluşuna giderek test yaptırması gerekiyor. PCR testi ile en azından bir Omicron varyantı ile Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığını tespit edebilir. Zaten şuan Sağlık Bakanlığı şikayetleri olan kişilerin PCR testi yaptırması şeklindeki tavsiyeleri devam ediyor. Eğer bir kişide baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, kırgınlık, ateş yükselmesi gibi şikayetler var ise bu kişinin üst solunum yolu enfeksiyonlarından her hangi biri ile hastalanma riski oldukça yüksektir. Bu mevsimsel grip de olabilir, domuz gribi de olabilir, Omicron varyantlı Covid-19 hastalığı da olabilir. Onun için bu kişilerin şikayetlerinin başladığı en erken zaman aralığında hastaneye başvurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Omicron varyantından bilindiği üzere şikayetler grip hastalıklarına göre bir tık daha hafif seyrediyor”

Omicron varyantında kuluçka süresinin azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, “Eğer siz Omicron varyantı iseniz; çok kısa süre içerisinde tedavinize başlatmaz ve izolasyon tedbirlerini almazsanız, bir çok insana hastalığı bulaştırma riskiniz söz konusu. Bu tür hastalıklarda tedavinin erken başlaması şikayetlerin uzun sürmesinin önüne geçmek için olmazsa olmazımız. Hemen hastaneye başvurmak gerekiyor. O nedenle bu tür şikayetleri olan kişilerin hastaneye gitmeden önce mevsimsel grip mi, domuz gribi mi, yoksa Omicron varyantlı Covid-19 hastalığı mı olup olmadığını klinik bulgulara bakarak net olarak ayırt edemiyoruz. Omicron varyantında da kuluçka süresi 1-2 gün, 1-3 gün şeklinde değişebiliyor. Delta varyantına göre azalmış durumda. Grip hastalıklarında da buna benzer bir süreç var. Ama Omicron varyantından bilindiği üzere şikayetler grip hastalıklarına göre bir tık daha hafif seyrediyor. Yani sizin büyük ihtimalle bir hafta içerisinde şikayetleriniz gerilemiş hatta ortadan kalkmış olabilir ve bulaştırıcılık riski de sıfıra yaklaşmış oluyor. Ama gripte öyle değil. Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor. Bu anlamda Omicron varyantı ile grip arasında böyle bir farklılıktan bahsedebiliriz. Klinik belirtiler gerçekten birbirine çok benziyor ve laboratuvar tahlili ile ayrım yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Grip etkenleri de insanlarda ölüme sebebiyet veriyor”

Mevsimsel grip, domuz gribi ve Covid-19’un bulaş yollarının ortak olduğuna dikkat çeken Oğuztürk, “Biz eğer gripten korunmak istiyorsak yapacağımız korunma yöntemleri ile aynı şekilde Covid-19’dan da aynı şekilde domuz gribinden de korunabiliyoruz. Aynı prensiplere uymak gerekiyor. Bireysel tedbirlerin burada da yine maske, mesafe ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere hijyen kurallarının korunmada en önemli parametre olduğunu biliyoruz. Burada hem grip aşısı hem de Covid-19 aşılarının yaptırılması da bireysel tedbirler kadar önemli. Bu anlamda şunu da unutmamak gerekiyor. Gripler de çok masum hastalıklar değiller. Grip etkenleri de insanlarda ölüme sebebiyet veriyor. Hem domuz gribi hem de mevsimsel gripten yaşamlarını yitiren çok insan var. Bu anlamda siz risk grubundaysanız grip hastalığı da yaşamınızı yitirmenize neden olabilir. Ortak korunma yöntemlerini uygulama ile bu virüslerin hepsini bizden uzak tutabiliriz” açıklamasında bulundu.

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