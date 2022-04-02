banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Buça Rus ordusundan temizlendi
Buça Rus ordusundan temizlendi

Prof. Dr. Nurhan Ünüsan’dan Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sağlık 02.04.2022, 10:39
Prof. Dr. Nurhan Ünüsan’dan Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte Müslümanlar imsak ve iftar arası 15-16 saat gibi bir süre zarfında oruç tutacak. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilir olması ve sağlıklı geçmesi için KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan hem dengeli beslenmenin hem de bağışıklık sistemini güçlü tutmak için fiziksel aktivite yapmanın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ünüsan, “Yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sahurda sadece su içerek ya da ayaküstü atıştırma yaparak oruç tutmamalıyız. Gün boyunca alamadığımız besin öğesi ihtiyaçlarımızı iftar ve sahur arasında karşılamak zorundayız. Bunun için mutlaka sahur yapmalıyız” dedi.

“Sahur seçimlerine dikkat”

Ramazan’da sahura kalkmayan kişilerde kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, vücudun susuz kalması ve su - tuz dengesinin bozulması gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Ünüsan, “Yeniden uykuya geçişe uygun, gün boyu tok kalmamıza yardımcı olan, tuz oranı düşük, yeterli sıvı içeren, bağırsak hareketleri için gerekli lifi sağlayan, protein, karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden oluşan gıdalar tüketmeliyiz. Sahurda mutlaka protein içeren süt, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeliyiz. Kan şekeri dengesi için mutlaka bu besinleri almalıyız. Ayrıca susuzluğu gideren hibiscus çayına sahur sofralarımızda yer verebiliriz” şeklinde konuştu.

“İftarda yemek esnasında arka arkaya su içmeyelim”

Ünüsan, “Orucumuzu, bir bardak suyla açmalı, yemek esnasında arka arkaya su içmemeliyiz. Yemek süresince maksimum 2 bardak su yeterli olmaktadır. Çay ve kahveyi su atılımını arttıracağı için mümkün olduğunca az tüketmeliyiz. Suyla birlikte düşen kan şekerimizi dengelemek ve kendimizi frenlemek için bir adet hurmamızı da yanında tüketebiliriz. Hurma, lif kaynağı olması nedeniyle sindirim sistemimize de destek olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Günlük protein açığı oluşmamasına dikkat edelim”

Protein açığı oluşmaması gerektiğine değinen Prof. Dr. Ünüsan, “Ana yemeklerde günlük protein açığı oluşmaması için protein grubu yani et, tavuk, balık, kuru baklagiller bulundurmakla birlikte sindirimimizi de olumlu etkilemesi için sebzelerle bunu desteklemeliyiz” dedi.

“Besin değerleri kadar yemekleri pişirme şekli de önemli”

Yemeklerin besin değerleri kadar, pişirme şeklinin de önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ünüsan, "Kızartma veya kavurma yerine haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. İftar ve sahur arasına ara öğünler eklememiz, dengeli bir beslenme şekli oluşturmamızı sağlar. İftar ve sahurda, büyük porsiyonlar yerine bu saat aralıklarında sık sık, küçük porsiyonlar şeklinde yemeklerimizi tüketebiliriz” şeklinde konuştu.

Ünüsan, metabolizmanın sağlıklı çalışmasına yardımcı olmak için iftardan bir iki saat sonra hafif egzersizler ya da kısa bir yürüyüş yapmayı da tavsiye etti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
15°
açık