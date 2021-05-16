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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''Rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs rakamları için "10 binli rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor" dedi.

Sağlık 16.05.2021, 12:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''Rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor''

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Diğer açılan ülkelere bakıp da ‘onlar açıyor biz de açarız’ demememiz lazım çünkü onlar çok yoğun bir kısıtlama döneminden sonra yavaş yavaş açılıyorlar. Buna rağmen onlar da sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin İngiltere’de son iki günde vaka sayıları 2 katına çıktı. Biz onlar kadar net vaka sayımızı bilmiyoruz çünkü biz sadece belirti gösteren kişilere test yapıyoruz. Tarama testi yapmadığımız için görünen 10 binli rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor. O nedenle buna güvenip birdenbire önlemleri hızlı şekilde kaldırırsak yeniden bir vaka artışıyla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.  

 Ceyhan’dan öneriler:

Salgında bulaşın esas olduğu yerler (işyeri, toplu taşıma vb) açılma konusunda sona bırakılmalı.
Okullara öncelik verilmeli.
En çok sıkıntılı olan sektörlerden açılmaya başlanmalı.
Açılmanın ardından vaka sayısına etkisi bakılmalı.

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