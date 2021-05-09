Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kendisini hedef gösterenlere canlı yayında nasıl yanıt verdi?

Hakkında karalama kampanyası düzenlenen Ceyhan şu ifadeleri kullandı: 'Bunlar yeni değil, ben yıllardan beri hep bilimi ve aşıyı savunduğum için bazı gruplar benimle uğraşırlar. şimdiye kadar yıldıramadılar, yolumdan döndüremediler, bondan sonra da dönecek değilim. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Ancek şunu söyleyeyim, benimle ilgili okumuyorum sadece, bu insanları dikkate bile almıyorum. Mevlana'nın lafını hep hatırlarım böyle şeylerde; biri benimle ilgili bir söz söylediğimde "önce söze bakarım söz mü diye, sonra da söyleyene bakarım adam mı diye". şunu söyleyeyim, beni savcılığa şikayet ettikleri dilkçede bütün suçlamalar benimle hiç alakalı değil. direkt devleti suçluyorlar. mesela benim ne idüğü belirsiz aşıları halka zorla yaptırdığımı söylüyorlar. Benim hangi aşının yapılacağına, ne aşı yapılacağına ve kimlere yapılacağına karar veren bir mekanizma içerisinde değilim. sadece deneyimlerimi paylaşıyorum. çünkü Türkiye'de bu konuda en çok deneyimi olan insanım. Ama buna karar veren Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın birimleri. Bunun bile farkında değiller. Eğer bir lafları varsa oraya söylesinler. Ama genellikle cesaretleri olmadığı için oralara söylemeye tutup işte böyle ses çıkartmaz diye düşünerek bana söylüyorlar. bunların hiçbir önemi yok benim gözümde."