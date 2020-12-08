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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ceyhan'ın bilincinin açık olduğu, gereken tıbbi yardımın yapıldığı bilgisi verildi.

Sağlık 08.12.2020, 23:10 08.12.2020, 23:15
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CNN Türk canlı yayınına Ankara stüdyosundan katılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sstüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan’ın o anlarda bilincinin açık olduğu, yorgun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Ceyhan’ın bulunduğu stüdyonun yanındaki stüdyodan programa konuk olarak katılan Hulki Cevizoğlu, “Bir hafif baş dönmesi olmuş hocamızda. Yan stüdyoda gidip baktık. Hocamız ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. O sırada konuştuk. Gün boyunca çok toplantılarına katıldığını, yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor” bilgisini verdi.

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